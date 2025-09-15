Qvest und EVS erweitern ihre Partnerschaft

EVS und Qvest haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit einem klaren Rahmen zur Unterstützung der Einführung der Flexible Control Room (FCR)-Lösung der nächsten Generation von EVS geschlossen.

Diese erweiterte Partnerschaft baut auf der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen EVS und Qvest auf. Durch die Kombination der Innovationen von EVS im Bereich Live-Produktion mit der Expertise von Qvest sowohl in der Technologieimplementierung als auch in der organisatorischen Transformation sind die beiden Unternehmen einzigartig positioniert, um Rundfunk- und Medienunternehmen dabei zu unterstützen, FCR reibungslos in ihren Betrieb einzuführen und dessen operative und kreative Vorteile mit Zuversicht zu realisieren.

FCR, das auf der IBC2025 zusammen mit seiner modularen Benutzeroberfläche Tactiq vorgestellt wird, definiert die Arbeitsabläufe im Kontrollraum neu, indem es traditionelle, hardwarebasierte Setups durch skalierbare, softwaredefinierte Arbeitsbereiche ersetzt. Diese Flexibilität ermöglicht es Produktionsteams, sich dynamisch an veränderte Anforderungen anzupassen und mühelos über Formate, Rollen und Standorte hinweg zusammenzuarbeiten, sei es für die Erstellung von Live- oder On-Demand-Inhalten.

Über die technologische Innovation hinaus bietet die Einführung von FCR Rundfunkveranstaltern auch die Möglichkeit, ihre Arbeitsweise weiterzuentwickeln. Um einen reibungslosen und gut unterstützten Übergang zu gewährleisten, wird Qvest im Rahmen jeder Implementierung einen strukturierten Change-Management-Ansatz verfolgen, der sich bereits in FCR-Pilotprojekten bewährt hat. Dazu gehören eine Bewertung der Betriebsumgebung des Rundfunkveranstalters, die Erfassung der wichtigsten Stakeholder und die Umsetzung von Transformationsprogrammen, um alle Beteiligten aufeinander abzustimmen. Es werden maßgeschneiderte Schulungsprogramme entwickelt, um den Mitarbeitern das erforderliche Wissen und Selbstvertrauen zu vermitteln, während eine kontinuierliche Überwachung und Unterstützung den langfristigen Erfolg sicherstellt.