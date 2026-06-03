RTL und Sky zeigen gemeinsames Sport-Wochenende

Im Zuge ihres Zusammenschlusses starten RTL Deutschland und Sky Deutschland am ersten Juni-Wochenende mit einer koordinierten Sportberichterstattung. Kernstücke sind der Große Preis von Monaco der Formel 1 sowie das DFB-Länderspiel USA gegen Deutschland.

Das Qualifying zum Monaco-GP überträgt RTL am Samstag, 6. Juni, ab 15:15 Uhr simultan auf RTL, Nitro und Sky Sport. Im Anschluss folgt das VIP-Magazin »Exclusiv Spezial – Stars in Monaco«. Ab 19:05 Uhr zeigt RTL das Länderspiel USA gegen Deutschland live aus den USA – mit Florian König, Lothar Matthäus und Wolff Fuss als Reporterteam vor Ort. Ebenfalls am Samstag ab 17:30 Uhr: Oktagon 89 mit dem Kampf Severino vs. Zhumagulov auf RTL+ und Sky Sport.

Der Sonntag gehört der Formel 1: Das Rennen in Monaco startet ab 13:30 Uhr, erneut parallel auf RTL, Nitro und Sky Sport. Erstmals treten die Teams beider Sender dabei gemeinsam vor der Kamera auf – kommentiert wird das Rennen jedoch weiterhin getrennt. RTL setzt auf Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner; bei Sky Sport sind Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner, Ralf Schumacher, Sascha Roos und Timo Glock im Einsatz.

Sky-Sport-Übertragungen sind über Sky Stream sowie flexibel über Wow Live-Sport empfangbar.