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Cartoni beruft Luciano Belluzzo in den Verwaltungsrat

Nach 43 Jahren operativer Tätigkeit wechselt Luciano Belluzzo in die Unternehmensführung des italienischen Stativherstellers.
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Luciano Belluzzo zwischen Elisabetta und Beatrice Cartoni.

Der italienische Kamera-Stativspezialist Cartoni S.p.A. hat Luciano Belluzzo in seinen Verwaltungsrat berufen. Die Hauptversammlung des Unternehmens stimmte der Ernennung zu – genau an dem Tag, an dem Luciano Belluzzo offiziell seinen Ruhestand nach 43 Jahren Berufstätigkeit antrat.

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Luciano Belluzzo und das Cartoni-Team.

Operativ ändert sich für Luciano Belluzzo nach eigenen Angaben wenig: Er will seine Erfahrung und sein Engagement weiterhin in den Dienst des Unternehmens stellen und zur künftigen Entwicklung beitragen. Die Ernennung erfolgte mit ausdrücklichem Dank an die Unternehmensleitung um Dr. Elisabetta Cartoni und Dr. Beatrice Cartoni, die das Vertrauen in ihn ausgesprochen hatten.

Cartoni ist seit über 90 Jahren im Markt aktiv und gilt als einer der renommiertesten Hersteller von Kamerastützsystemen weltweit.

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