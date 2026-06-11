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SRF: Erfolgreiche Post NAB Show 2026

Rund 600 Fachbesucherinnen und Fachbesucher kamen zur PostNAB Show ins Zürcher SRF-Studio und informierten sich über aktuelle Trends und Produkte.
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Im Mai fand die Post NAB Show statt.

Die Post NAB Show des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) hat sich erneut als Branchentreffpunkt im Schweizer AV-Markt präsentiert. Am 20. Mai 2026 öffnete Studio 1 in Zürich-Leutschenbach von 10 bis 16 Uhr seine Türen mit über 40 Ausstellenden.

Wer nicht zur NAB reisen konnte oder wollte, hatte bei diesem Event die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Produkte zu informieren – von Audio und Video über Cloud Production, Virtual und Augmented Production bis hin zu smarten Anwendungen.  Rund 600 Besucherinnen und Besucher nutzten diese Gelegenheit.

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40 Ausstellende präsentierten Neuheiten.

Auf der Live Stage vermittelten Expertinnen und Experten aus der Industrie sowie SRF-eigene Fachleute ihre Erkenntnisse zu relevanten Themen. Eines davon war Virtual Production.

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Die Vorträge stießen auf großes Interesse.

Martijn Rymen, Product Owner Virtual Production beim flämisch-belgischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk VRT, schilderte in seinem Vortrag »Building the Studio of Tomorrow«, wie VRT LED-Walls, Unreal Engine und Echtzeit-Kameratracking in stabile, täglich genutzte Produktionsworkflows überführt hat – kein Pilotprojekt, sondern gelebter Sendebetrieb.

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Martijn Rymen lieferte wertvolle Erkenntnisse zum Thema Virtual Production.

VRT gilt europaweit als Pionier in diesem Bereich: Der Sender hat klassische physische Kulissen konsequent durch softwaregesteuerte Virtual-Production-Umgebungen ersetzt und dabei den Spagat zwischen technologischem Wandel und wirtschaftlicher Effizienz gemeistert.

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Andreas Lattmann.

Rymen zeigte auf, wie das Haus sein Virtual-Production-Ökosystem aufbaut, um Live-Broadcast-Workflows zu stärken und die nächste Generation der Fernsehproduktion vorzubereiten.

Andreas Lattmann, Bereichsleiter bei SRF, bilanziert: »Die Vielfalt der Ausstellenden und die Vorträge der Side-Events wurden sehr geschätzt und wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Unser Ziel ist es, die Post NAB Show 2027 erneut auszurichten.«

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