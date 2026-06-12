Mehr als zehn Millionen Zuschauer sahen den WM-Auftakt live im ZDF

Zuvor hatten ab 19.25 Uhr bereits mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Vorberichterstattung mit den Höhepunkten der WM-Eröffnungsfeier im ZDF gesehen, bei einem Marktanteil von 25,5 Prozent. Das sind deutlich mehr im Vergleich zum Eröffnungsspiel der WM in Katar.

Zur Kritik an der eingeblendeten Werbung sagt das ZDF: »Das ZDF hat Verständnis für die Kritik, dass während der ersten Minuten der Eröffnungsfeier ein Werbeblock übertragen wurde. Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten. ARD und ZDF dürfen von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, täglich bis zu 20 Minuten Werbung vor 20 Uhr ausstrahlen. Der letzte Werbeblock am WM-Eröffnungstag lief gegen 19.44 Uhr.«

Zweiter WM-Prime-Time-Abend am Samstag im ZDF

Nach dem Eröffnungsspieltag ist »Sportstudio live: Fifa WM 2026« erneut am Samstag, 13. Juni 2026, von 20.15 Uhr bis 2.30 Uhr auf Sendung, unter anderem mit der Übertragung der Partien Katar – Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien – Marokko (Kommentatorin: Claudia Neumann). Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zum zweiten WM-Abend im Zweiten, an ihrer Seite dann zunächst ZDF-Fußball-Expertin Friederike Kromp. Im weiteren Verlauf des Abends ist auch die komplette Experten-Riege mit Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich, Thorsten Kinhöfer plus Moderator Jochen Breyer im ZDF-WM-Studio präsent.