Anzeige

©ZDF und Thomas Kierok
Business

Mehr als zehn Millionen Zuschauer sahen den WM-Auftakt live im ZDF

Mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Donnerstagabend, 11. Juni 2026, im ZDF das WM-Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika, bei einem Marktanteil von 46,5 Prozent.
©ZDF und Thomas Kierok

v.l.: Katrin Müller-Hohenstein, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Christian Streich, Jochen Breyer.

Zuvor hatten ab 19.25 Uhr bereits mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Vorberichterstattung mit den Höhepunkten der WM-Eröffnungsfeier im ZDF gesehen, bei einem Marktanteil von 25,5 Prozent. Das sind deutlich mehr im Vergleich zum Eröffnungsspiel der WM in Katar.

Zur Kritik an der eingeblendeten Werbung sagt das ZDF: »Das ZDF hat Verständnis für die Kritik, dass während der ersten Minuten der Eröffnungsfeier ein Werbeblock übertragen wurde. Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten. ARD und ZDF dürfen von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, täglich bis zu 20 Minuten Werbung vor 20 Uhr ausstrahlen. Der letzte Werbeblock am WM-Eröffnungstag lief gegen 19.44 Uhr.«

Zweiter WM-Prime-Time-Abend am Samstag im ZDF

Nach dem Eröffnungsspieltag ist »Sportstudio live: Fifa WM 2026« erneut am Samstag, 13. Juni 2026, von 20.15 Uhr bis 2.30 Uhr auf Sendung, unter anderem mit der Übertragung der Partien Katar – Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien – Marokko (Kommentatorin: Claudia Neumann). Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zum zweiten WM-Abend im Zweiten, an ihrer Seite dann zunächst ZDF-Fußball-Expertin Friederike Kromp. Im weiteren Verlauf des Abends ist auch die komplette Experten-Riege mit Christoph Kramer, Per Mertesacker, Christian Streich, Thorsten Kinhöfer plus Moderator Jochen Breyer im ZDF-WM-Studio präsent.

 

Fußball-WMZDF
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©ZDF und ZDFWintersport im ZDF erreicht 45 Millionen Menschen Auftakt der Heim-EM im ZDF ZDF, ORF, SRF: erneut mehr Koproduktionsvolumen ZDF, ORF, SRF: mehr Koproduktionsvolumen

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

©Nonkonform

ESC2026: Live-TV mit Kinolook

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Eurosport

Roland-Garros 2026 bei WBD: 10.000 Stunden Tennis auf allen Plattformen

Arri erweitert Management Board und strafft Organisationsstruktur

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved