Lawo und Sphereo kooperieren

Ziel der Partnerschaft ist es, Theater, Kulturbetriebe und Planer noch direkter und praxisnah bei der Umsetzung moderner Audio- und IP-basierter Infrastrukturen zu unterstützen.

Mit Sphereo Distribution erweitert Lawo sein bestehendes Partnernetzwerk um einen spezialisierten Anbieter mit klarem Fokus auf den Theater- und Kulturbereich. Das Unternehmen bringt umfassende Erfahrung in Beratung, Projektbegleitung und Kundenbetreuung ein. Die Zusammenarbeit ist bewusst nicht exklusiv angelegt und folgt Lawos strategischem Ansatz, Kunden je nach Anwendung und Anforderung mit spezialisierten Vertriebspartnern zu begleiten.

Für Anwender bedeutet dies: kürzere Kommunikationswege, fundierte Beratung und passgenaue Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von Bühnen- und Theaterbetrieben zugeschnitten sind – von der Planung bis zum laufenden Betrieb.

Ein erster gemeinsamer Auftritt ist auf der BTT – Bühnentechnische Tagung 2026 in Rostock geplant. Dort präsentieren Lawo und Sphereo ihre Lösungen und Ansätze erstmals gemeinsam einem Fachpublikum.

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»Der Theatermarkt stellt besondere Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und langfristige Investitionssicherheit«, sagt Martin Braun, Head of Sales DACH & EE bei Lawo. »Mit Sphereo Distribution gewinnen wir einen Partner, der diesen Markt versteht und unsere Lösungen kundenorientiert und praxisnah vermittelt.«

Marcus Renk, Senior Sales Manager DACH bei Lawo, ergänzt: »Im Theater zählen Verlässlichkeit, Verständnis für Abläufe und kurze Kommunikationswege. Sphereo bringt genau diese Qualitäten mit. Gemeinsam können wir Kunden sehr direkt abholen – von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb. Der gemeinsame Auftritt auf der BTT ist dafür ein idealer Startpunkt.«

Auch bei Sphereo Distribution steht der Kundennutzen im Mittelpunkt: »Lawo bietet offene, zukunftssichere Technologien von herausragender Qualität, die optimal zu den Anforderungen moderner Theater passen«, so Jonas Gehrmann, Geschäftsführer bei Sphereo. »Wir freuen uns darauf, Kunden künftig gemeinsam zu begleiten.«