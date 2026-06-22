Anzeige

Business

Die IBC2026 nimmt Gestalt an

Mit Future Tech Ignite launcht die Messe ein neues Format, das mehr als 50 Startups und Technologie-Pioniere gezielt mit der Media-und-Entertainment-Branche vernetzten soll.
©IBC

IBC Accelerator Programm.

Die IBC2026 baut ihr Future-Tech-Angebot deutlich aus. Kernstück ist die neue Initiative Future Tech Ignite mit einer dedizierten Start-up-Zone und einer Ignite Stage, die ein viertägiges Programm mit zukunftsorientierten Inhalten, Talent-Development-Sessions und einer Creative Showcase bietet. Als Innovation Partner fungiert EIT Culture & Creativity, Teil des EU-geförderten European Institute of Innovation and Technology – eine Partnerschaft, die die Verbindungen der IBC zur europäischen Start-up-, Forschungs- und Investoren-Community weiter stärken soll.

©IBC

IBC-CEO Mike Crimp.

Auch das IBC Talent Programme geht in seine dritte Runde und bringt Fachleute, Ausbilder, Arbeitgeber und aufstrebende Talente zusammen, um Chancen und Herausforderungen für die Branchenbelegschaft zu diskutieren. Zum Networking-Angebot kommt neu die Braindate Lounge hinzu, die kuratierte Einzel- und Kleingruppenformate für gezielten Wissensaustausch ermöglicht.

©Rodolfo Vejar, IBC

Messebeginn der IBC2025.

Die Ausstellung selbst wächst: Mehr als 1.200 Aussteller auf über 45.000 Quadratmetern in 14 Hallen werden erwartet. Als größter Erstaussteller tritt das norwegische Unternehmen Muybridge auf, das Innovationen in der Kameratechnik und Sportproduktion präsentiert.

Das IBC-Konferenzprogramm dreht sich um KI in der Praxis, Sports Transformation, Content-Provenienz und verändertes Nutzerverhalten. Zu den bestätigten Speakern gehören Uefa-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein, OBS-CEO Yiannis Exarchos sowie Marion Rathmann von Warner Bros. Discovery.

IBCIBC2026
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

IBC2026 Innovation Awards: Jetzt bewerben ©Integrated SystemsPush Beyond the Ordinary: Die Registrierung für die ISE 2026 ist eröffnet HFF nimmt Sony Verona LED in Betrieb Nimmt die Bundeswehr PMSE und 5G ins Visier?

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©Broadcast Solutions

Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

©Cinegate

Cinegate stellt Geschäftsbetrieb ein

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved