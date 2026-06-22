Die IBC2026 nimmt Gestalt an

Die IBC2026 baut ihr Future-Tech-Angebot deutlich aus. Kernstück ist die neue Initiative Future Tech Ignite mit einer dedizierten Start-up-Zone und einer Ignite Stage, die ein viertägiges Programm mit zukunftsorientierten Inhalten, Talent-Development-Sessions und einer Creative Showcase bietet. Als Innovation Partner fungiert EIT Culture & Creativity, Teil des EU-geförderten European Institute of Innovation and Technology – eine Partnerschaft, die die Verbindungen der IBC zur europäischen Start-up-, Forschungs- und Investoren-Community weiter stärken soll.

Auch das IBC Talent Programme geht in seine dritte Runde und bringt Fachleute, Ausbilder, Arbeitgeber und aufstrebende Talente zusammen, um Chancen und Herausforderungen für die Branchenbelegschaft zu diskutieren. Zum Networking-Angebot kommt neu die Braindate Lounge hinzu, die kuratierte Einzel- und Kleingruppenformate für gezielten Wissensaustausch ermöglicht.

Die Ausstellung selbst wächst: Mehr als 1.200 Aussteller auf über 45.000 Quadratmetern in 14 Hallen werden erwartet. Als größter Erstaussteller tritt das norwegische Unternehmen Muybridge auf, das Innovationen in der Kameratechnik und Sportproduktion präsentiert.

Das IBC-Konferenzprogramm dreht sich um KI in der Praxis, Sports Transformation, Content-Provenienz und verändertes Nutzerverhalten. Zu den bestätigten Speakern gehören Uefa-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein, OBS-CEO Yiannis Exarchos sowie Marion Rathmann von Warner Bros. Discovery.