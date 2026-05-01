Anzeige

Business

IBC2026 Innovation Awards: Jetzt bewerben

Die IBC hat die Innovation Awards 2026 gestartet – gesucht werden wegweisende Projekte aus der Medien- und Entertainment-Branche. Einsendeschluss ist der 29. Mai.

Die IBC hat die Ausschreibung für die IBC2026 Innovation Awards eröffnet. Gefragt sind abgeschlossene Projekte, die echte Innovation, Zusammenarbeit und messbaren Impact nachweisen – in vier Kategorien: Content Creation, Content Distribution, Content Everywhere und Social Impact.

Neu: Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen werden künftig unter Social Impact subsumiert, das damit breiter gefasst wird als bisher.

Jury-Chair Fergal Ringrose.

Jury-Chair Fergal Ringrose betont den Fokus auf praxiserprobte Lösungen: Software-defined Workflows, Virtualisierung, 5G und Agentic AI treiben derzeit die größten Veränderungen in der globalen Medienproduktion voran – die Awards sollen genau jene Projekte sichtbar machen, die diese Technologien erfolgreich in die Realität überführen.

Die Gewinner der IBC2025 Innovation Awards geben einen guten Eindruck davon, welcher Maßstab angelegt wird: NHK Japan gewann in Content Creation für die weltweit erste Videoaufnahme einer Gruppe Quastenflosser. Sky Group holte den Preis in Content Distribution für MediaMesh, eine cloud-native, API-getriebene Plattform, die Broadcaster-Workflows quer durch Europa integriert. In Content Everywhere überzeugte die Weiterentwicklung des SVT-AV1-Encoders, der Video-Streaming auch auf Low-End-Geräten und schwachen Netzen praxistauglich macht. Der Social-Impact-Preis ging an die Mobile Justice App der American Civil Liberties Union, die Bürgerinnen und Bürger befähigt, Polizeikontakte in Echtzeit zu dokumentieren und Beweismaterial zu sichern.

Bewerbungen sind bis Mitternacht am 29. Mai 2026 möglich. Die Gewinner werden am 13. September im Rahmen der IBC2026 Awards Reception im RAI Amsterdam bekanntgegeben. Alle Details zur Einreichung gibt es hier.

IBCIBC AwardsPreis
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Jetzt bewerben: Euro Cine Award 2025 Bewerbungen für IBC Innovation Awards 2025 möglich Jetzt bewerben für den Best of Show Award Jetzt bewerben: Best of Show Award

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

Pyxis-12K-Workshops

Vier Events im Mai geben Einblick in Kamera-Workflows von der virtuellen Produktion bis zur Post.
Diverse
5.-13. Mai

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved