IBC2026 Innovation Awards: Jetzt bewerben

Die IBC hat die Ausschreibung für die IBC2026 Innovation Awards eröffnet. Gefragt sind abgeschlossene Projekte, die echte Innovation, Zusammenarbeit und messbaren Impact nachweisen – in vier Kategorien: Content Creation, Content Distribution, Content Everywhere und Social Impact.

Neu: Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen werden künftig unter Social Impact subsumiert, das damit breiter gefasst wird als bisher.

Jury-Chair Fergal Ringrose betont den Fokus auf praxiserprobte Lösungen: Software-defined Workflows, Virtualisierung, 5G und Agentic AI treiben derzeit die größten Veränderungen in der globalen Medienproduktion voran – die Awards sollen genau jene Projekte sichtbar machen, die diese Technologien erfolgreich in die Realität überführen.

Die Gewinner der IBC2025 Innovation Awards geben einen guten Eindruck davon, welcher Maßstab angelegt wird: NHK Japan gewann in Content Creation für die weltweit erste Videoaufnahme einer Gruppe Quastenflosser. Sky Group holte den Preis in Content Distribution für MediaMesh, eine cloud-native, API-getriebene Plattform, die Broadcaster-Workflows quer durch Europa integriert. In Content Everywhere überzeugte die Weiterentwicklung des SVT-AV1-Encoders, der Video-Streaming auch auf Low-End-Geräten und schwachen Netzen praxistauglich macht. Der Social-Impact-Preis ging an die Mobile Justice App der American Civil Liberties Union, die Bürgerinnen und Bürger befähigt, Polizeikontakte in Echtzeit zu dokumentieren und Beweismaterial zu sichern.

Bewerbungen sind bis Mitternacht am 29. Mai 2026 möglich. Die Gewinner werden am 13. September im Rahmen der IBC2026 Awards Reception im RAI Amsterdam bekanntgegeben. Alle Details zur Einreichung gibt es hier.