Moments Lab und EBU beschleunigen Live-News-Distribution

Die European Broadcasting Union (EBU) hat die KI-gestützte Content-Management-Plattform Moments Lab integriert.

Technologische Basis ist das multimodale KI-Modell MXT von Moments Lab. Live-Streams fließen automatisch in die Plattform ein, wo das Redaktionsteam mittels KI-Suche gezielt in langen Aufzeichnungen nach Schlüsselmomenten suchen kann. Mitgliedsorganisationen der EBU – darunter einige der größten öffentlich-rechtlichen Sender Europas – greifen in Echtzeit auf das kuratierte Material zu.

Gestartet ist die Partnerschaft mit der Berichterstattung zur Münchner Sicherheitskonferenz. Mittlerweile läuft die Plattform im Vollbetrieb für den gesamten Live-News-Output der EBU, der jährlich mehr als 3.000 Stunden hochkarätiger politischer Veranstaltungen umfasst – darunter Davos, der G7-Gipfel und NATO-Treffen.

Die EBU repräsentiert 113 Mitgliedssender in über 50 Ländern und gilt als weltweit bedeutendste Allianz öffentlich-rechtlicher Medienorganisationen. Zu den weiteren Kunden von Moments Lab zählen unter anderem Bloomberg, AFP, ITN, TF1, M6 und Brut.