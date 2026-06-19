Vollgas durchs Archiv: Moments Lab birgt Rallye-Schätze

Vier Jahrzehnte Wettkampfgeschichte, verteilt auf unzählige Systeme und oft nach wenigen Wochen kaum noch auffindbar: Das war jahrelang die Realität im Archiv der FIA World Rally Championship. Mit der KI-Plattform Moments Lab hat WRC Promoter sein gesamtes Bewegtbildarchiv zentralisiert und durchsuchbar gemacht. Ein vier Jahre alter Archivclip, den das Team dank der neuen Suche schnell wiederfand, generierte daraufhin über 100 Millionen Views auf Social Media.

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Zentrales Archiv für 1,3 Milliarden Zuschauer

Die FIA World Rally Championship gehört zu den traditionsreichsten Motorsport-Wettbewerben weltweit und erreicht ein TV-Publikum von 1,3 Milliarden Menschen. Ihr Content-Archiv umfasst mehr als vier Jahrzehnte Material.

Für WRC Promoter, zuständig für die kommerziellen Aktivitäten und die Medienproduktion der Rallye-Serie, war die Verwaltung dieser Bestände lange fragmentiert und zeitraubend: Footage lag verteilt auf unterschiedlichen Systemen, der Zugriff variierte je nach Team und Zeitpunkt, und Material verschwand mitunter schon nach wenigen Wochen aus der Sichtbarkeit. Gerade an hektischen Rallye-Wochenenden erschwerte das die Abstimmung zwischen den verteilten Teams zusätzlich.

Seit der Einführung von Moments Lab ist das komplette Archiv zentral abgelegt, indexiert und dauerhaft zugänglich – für interne Teams ebenso wie für Partner.

Die Indexierung hat uns enorm dabei geholfen, das gesamte Archiv online zu bringen und zugänglich zu machen. Florian Haid, Content Manager bei WRC Promoter.

Social Media Manager Pádraig Foran ergänzt: »Das ist enorm wichtig, wenn wir nicht alle vor Ort sind und sicherstellen müssen, dass wir auf demselben Content arbeiten.«

Auch die Live-Übertragung profitiert: Laut Haid greift das Team intensiv auf die indexierten Momente und Videos zurück, vor allem bei der Vorbereitung des Storytellings über das gesamte Rennwochenende hinweg.

Foran bringt den Effekt auf den Punkt: »Wir haben jetzt wirklich alles an einem zentralen Ort, und das ist großartig … Man nimmt es inzwischen fast für selbstverständlich, sodass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie es vorher war.«

Gesichtserkennung holt Mouton und McRae zurück ins Rampenlicht

Kern der neuen Workflows ist die multimodale KI MXT-2 von Moments Lab. Sie erlaubt es dem WRC-Team, ikonische Szenen mit Rallye-Legenden wie Michèle Mouton oder Colin McRae per Gesichtserkennung in Sekunden aufzuspüren – ein Vorgang, der zuvor erheblichen Zeitaufwand bedeutet hätte. Damit erschließt sich die Redaktion komplett neue Content-Formate, etwa »On This Day«-Social-Edits zu historischen WRC-Meilensteinen, und kann älteres Footage gezielt für aktuelle Formate und Plattformen neu schneiden.

»Gesichtserkennung ist eines der wirkungsvollsten Tools, die wir regelmäßig nutzen«, so Haid. »Sie hilft uns, ikonische Momente von Fahrern zu finden, die WRC-Geschichte geschrieben haben.«

Discovery Agent als digitaler Content-Manager auf Abruf

WRC Promoter zählt zudem zu den frühen Anwendern von Moments Lab’s Discovery Agent – einer konversationellen KI-Funktion, mit der sich die Mediathek per natürlichsprachigen Prompts durchsuchen und befragen lässt. Das Tool fungiert quasi als digitaler Content-Manager auf Abruf. »Der Discovery Agent ermöglicht es uns, endlich mit der Plattform zu sprechen und sofortiges Feedback zu erhalten, statt uns auf eine klassische textbasierte Suche zu beschränken«, beschreibt Haid den Mehrwert.

Vom Archivfund zum viralen Hit

Der Effekt der neuen Workflows lässt sich konkret beziffern: Ein vier Jahre alter Clip, den das Team über Moments Lab zügig auffand, kam plattformübergreifend auf über 100 Millionen Views.

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Auch die Remote-Zusammenarbeit an Rallye-Wochenenden hat sich grundlegend verändert. Social-Media-Agenturen reichen Clips direkt in Moments Lab ein, das WRC-Promoter-Team sichtet, freigibt und veröffentlicht den Content anschließend – ganz ohne gemeinsamen Produktionsstandort.

Ziel 2027: Vollständig remote produzieren

Der nächste Schritt ist bereits gesetzt: WRC Promoter plant, bis 2027 sämtliche Rallyes vollständig remote zu produzieren. Das soll den CO2-Fußabdruck der Meisterschaft senken und gleichzeitig die Produktionsqualität steigern – zugunsten von Fans, Broadcastern und Partnern. Haid resümiert: »Wir freuen uns wirklich auf das, was die Zukunft mit Moments Lab bringt.«