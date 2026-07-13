Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

©Riedel Communications
Business

Hong Kong Jockey Club rüstet Intercom-Infrastruktur mit Riedel auf

Der Hong Kong Jockey Club setzt künftig auf Artist-1024 und 1200 Series SmartPanels von Riedel Communications.

Der prestigeträchtige Hong Kong Jockey Club (HKJC) hat seine Kommunikationsinfrastruktur grundlegend erneuert. Gemeinsam mit dem Systemintegrator New Digital Technology Holdings realisierte Riedel Communications ein zukunftsfähiges Intercom-System, das die Rennbahnen Sha Tin und Happy Valley sowie das Sha Tin Communications & Technology Centre (SCTC) verbindet. Das Projekt baut auf der seit 2018 bestehenden Bolero-Funkstrecke des HKJC auf und schafft nun eine einheitliche Plattform für drahtgebundene und drahtlose Kommunikation.

©Riedel Communications

Von links: Johnny Ng, Senior Engineer bei NDT, Ryan Lau, Sales Manager SEA bei Riedel und Calvin Ng, General Manager bei NDT.

Zum Einsatz kommen zwei Artist-1024-Frames sowie mehr als dreißig 1200 Series SmartPanels. Sie bilden das Rückgrat des erweiterten Netzwerks, das neun wichtige Räume erschließt – darunter Audioserver- und Audioregieräume sowie DV-Räume an beiden Rennbahnen, dazu drei Production Control Rooms im SCTC. Die Integration der Artist-1024-Frames in die bestehende Artist-G2-Infrastruktur markiert dabei die erste redundante SMPTE-ST-2022-7-Struktur des Landes.

Für den harten Rennbetrieb, bei dem Live-Produktionen bis zu acht Stunden am Stück laufen, liefert das System hochkapazitive, redundante Verbindungen über SMPTE ST 2022-7 und AES67 Audio-over-IP. Eine Dante-Integration sorgt für die nahtlose Verteilung von Programmton, IFB- und Kommentatorsignalen zwischen Intercom-System, Audiomischern und Drittgeräten. Auch die Bolero-Funkstrecke wandert im Zuge des Upgrades auf das neue Artist-1024-Backbone.

Die 1200 Series SmartPanels bieten viele neue Funktionen.

Die 1200 Series SmartPanels bringen Funktionen wie individuelle Tastenstummschaltung und Alarmfunktionen mit. Riedels Director-Software ermöglicht per Drag-and-drop eine schnelle Konfiguration – ein Vorteil für Regisseure und Operator, die Tastenbelegungen häufig anpassen müssen.

Die Umstellung vom bisherigen Artist-G2-System auf die neue Infrastruktur verlief nicht ohne Hürden: Legacy-Panels, VoIP-Trunks sowie Anruf- und Konferenzfunktionen mussten kompatibel bleiben, während Single Points of Failure eliminiert wurden. Auch technische Herausforderungen wie AES67-Audioausfälle bei Belastungstests und Probleme bei der Dante-Taktsynchronisation wurden in diesem Prozess gelöst, um ein stabiles und ausfallsicheres System für den Rennbetrieb zu gewährleisten.

»Mit Artist-1024 und den 1200 Series SmartPanels können wir Schlüsselfunktionen schnell konfigurieren, Panels einzeln stummschalten oder alarmieren und die Konnektivität über alle Standorte hinweg sicherstellen«, sagt Mazy Li, Manager Broadcasting Operations beim HKJC.

Ryan Lau, Regional Sales Manager South-East Asia bei Riedel Communications, betont die Komplexität des Projekts: Die Integration von Artist-1024 in Legacy-Systeme unter engem Zeitplan habe präzises Engineering und enge Zusammenarbeit erfordert. Das Ergebnis sei eine Plattform, die dem Jockey Club Redundanz, IP-Flexibilität und Raum für künftiges Wachstum biete.

Artist-1024IntercomRiedelRiedel Communications
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Riedel Communications, Berliner EnsembleBerliner Ensemble modernisiert Backstage-Infrastruktur mit Riedel Stage Systems ©RiedelCS live rüstet neuen OB-Van mit Riedel-Infrastruktur aus ©Riedel CommunicationsSeebühne Bregenz mit Riedel Intercom Gillette-Stadion mit Riedel-Intercom-Lösung
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©Amazon Prime Screenshot

Amazon Prime Video überträgt Zverev gegen Sinner

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©Broadcast Solutions / BFE

Broadcast Solutions übernimmt BFE

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

HFF-Jahresschau 2026

Open Air Kino zum 13. Mal im Innenhof der Filmhochschule.
München
16.-18. Juli

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved