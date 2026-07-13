Hong Kong Jockey Club rüstet Intercom-Infrastruktur mit Riedel auf

Der prestigeträchtige Hong Kong Jockey Club (HKJC) hat seine Kommunikationsinfrastruktur grundlegend erneuert. Gemeinsam mit dem Systemintegrator New Digital Technology Holdings realisierte Riedel Communications ein zukunftsfähiges Intercom-System, das die Rennbahnen Sha Tin und Happy Valley sowie das Sha Tin Communications & Technology Centre (SCTC) verbindet. Das Projekt baut auf der seit 2018 bestehenden Bolero-Funkstrecke des HKJC auf und schafft nun eine einheitliche Plattform für drahtgebundene und drahtlose Kommunikation.

Zum Einsatz kommen zwei Artist-1024-Frames sowie mehr als dreißig 1200 Series SmartPanels. Sie bilden das Rückgrat des erweiterten Netzwerks, das neun wichtige Räume erschließt – darunter Audioserver- und Audioregieräume sowie DV-Räume an beiden Rennbahnen, dazu drei Production Control Rooms im SCTC. Die Integration der Artist-1024-Frames in die bestehende Artist-G2-Infrastruktur markiert dabei die erste redundante SMPTE-ST-2022-7-Struktur des Landes.

Für den harten Rennbetrieb, bei dem Live-Produktionen bis zu acht Stunden am Stück laufen, liefert das System hochkapazitive, redundante Verbindungen über SMPTE ST 2022-7 und AES67 Audio-over-IP. Eine Dante-Integration sorgt für die nahtlose Verteilung von Programmton, IFB- und Kommentatorsignalen zwischen Intercom-System, Audiomischern und Drittgeräten. Auch die Bolero-Funkstrecke wandert im Zuge des Upgrades auf das neue Artist-1024-Backbone.

Die 1200 Series SmartPanels bringen Funktionen wie individuelle Tastenstummschaltung und Alarmfunktionen mit. Riedels Director-Software ermöglicht per Drag-and-drop eine schnelle Konfiguration – ein Vorteil für Regisseure und Operator, die Tastenbelegungen häufig anpassen müssen.

Die Umstellung vom bisherigen Artist-G2-System auf die neue Infrastruktur verlief nicht ohne Hürden: Legacy-Panels, VoIP-Trunks sowie Anruf- und Konferenzfunktionen mussten kompatibel bleiben, während Single Points of Failure eliminiert wurden. Auch technische Herausforderungen wie AES67-Audioausfälle bei Belastungstests und Probleme bei der Dante-Taktsynchronisation wurden in diesem Prozess gelöst, um ein stabiles und ausfallsicheres System für den Rennbetrieb zu gewährleisten.

»Mit Artist-1024 und den 1200 Series SmartPanels können wir Schlüsselfunktionen schnell konfigurieren, Panels einzeln stummschalten oder alarmieren und die Konnektivität über alle Standorte hinweg sicherstellen«, sagt Mazy Li, Manager Broadcasting Operations beim HKJC.

Ryan Lau, Regional Sales Manager South-East Asia bei Riedel Communications, betont die Komplexität des Projekts: Die Integration von Artist-1024 in Legacy-Systeme unter engem Zeitplan habe präzises Engineering und enge Zusammenarbeit erfordert. Das Ergebnis sei eine Plattform, die dem Jockey Club Redundanz, IP-Flexibilität und Raum für künftiges Wachstum biete.