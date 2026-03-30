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CS live rüstet neuen OB-Van mit Riedel-Infrastruktur aus

Die tschechische Produktionsfirma CS live hat ihren neuesten Ü-Wagen mit einer integrierten Riedel-Infrastruktur ausgestattet.
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Der neueste Übertragungswagen von CS live ist mit einem vollständig integrierten Riedel-System ausgestattet.

Zum Einsatz kommen MediorNet für die Medienverteilung, das hi-Steuerungssystem sowie Artist-Interkom mit Bolero-Funk. Realisiert wurde das Projekt gemeinsam mit dem Systemintegrator Smart Informatics.

Der Ü-Wagen ist primär für hochkarätige Sportproduktionen ausgelegt – darunter nationale Fußball- und Eishockeyligen, internationale Fußballwettbewerbe sowie große MMA-Events. Das Signalnetzwerk basiert auf zwölf MediorNet-MicroN-UHD-Nodes, von denen sieben für das Signalrouting und fünf als Multiviewer konfiguriert sind. Zwei weitere MicroN-Standard-Nodes dienen als externe Stageboxes und ermöglichen den Transport von SDI-, MADI- und Ethernet-Signalen über eine einzige Glasfaserverbindung.

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Es besteht aus MediorNet, Artist, Bolero und Hi.

Als operationale Steuerungsebene fungiert Riedels Hi Human Interface Control System – erstmals überhaupt in Tschechien eingesetzt. »Es ermöglicht uns, Routing, Produktionsmischer, Audiokonsolen und andere Systeme über eine einzige Oberfläche zu steuern – und den Ü-Wagen bei Bedarf sogar per Tablet zu bedienen«, erklärt Pavel Braun, CEO von CS live. »Diese zentrale Steuerung gibt uns die Flexibilität und Geschwindigkeit, die wir für anspruchsvolle Sportproduktionen brauchen.«

Tomas Vesely, Managing Director von Smart Informatics, hebt die Bedeutung des Projekts hervor: »Dies ist die erste Installation von Riedels hi-System in Tschechien. Gemeinsam mit CS live und Riedel konnten wir eine hochintegrierte, herstellerunabhängige Steuerplattform für den Truck realisieren.«

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Diese Kombination bietet eine flexible, zukunftsfähige Produktionsinfrastruktur.

Die interne Kommunikation übernimmt ein Artist-1024-Interkomsystem mit 17 RSP-1216HL- und drei RSP-1232HL-SmartPanels sowie zwei DSP-2312-Desktop-SmartPanels. Für die Funkkommunikation sorgt Bolero mit vier Antennen und zwölf Beltpacks.

»MediorNet bildet das verteilte Media-Backbone, Artist liefert zuverlässige Kommunikation, und Hi fügt die operative Steuerungsebene hinzu« so Ismet Bozkurt, Regional Sales Manager bei Riedel Communications. »Zusammen ermöglichen diese Systeme, komplexe Multi-Vendor-Produktionsumgebungen über intuitive Oberflächen zu verwalten – und dabei die Flexibilität eines dezentralen Signalnetzwerks beizubehalten. Gleichzeitig erlaubt MediorNet, aktuelle Baseband-Workflows weiterzuführen und bietet einen klaren Migrationspfad hin zur IP-basierten Produktion.«

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