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BR: Kemal Görgülü wird neuer Produktions- und Technikdirektor

Der bisherige Technische Direktor von Arte wird zum 1. Februar 2027 Nachfolger von Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer, deren Amtszeit nach 15 Jahren an der Spitze der Direktion zum 31. Januar 2027 endet.
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Kemal Görgülü.

Mit Kemal Görgülü gewinnt der Bayerische Rundfunk einen erfahrenen Technologie- und Medienmanager. Der Diplom-Medienwirt und Ingénieur-Maitre ist seit 2020 Chief Technology Officer von Arte in Straßburg und Mitglied des erweiterten Vorstands. Dort verantwortet er die technische Infrastruktur des Senders ebenso wie die Weiterentwicklung digitaler Angebote, datenbasierter Produkte und Plattformstrategien. Zuvor beriet er zahlreiche öffentlich-rechtliche Medienhäuser in Deutschland und Europa bei Transformations- und Modernisierungsprojekten. Sein Profil steht für die Verbindung von Broadcast-Erfahrung, Plattformkompetenz, Datenstrategie und verantwortungsvollem KI-Einsatz im öffentlich-rechtlichen Medienumfeld.

»Der Bayerische Rundfunk steht wie die gesamte Medienbranche vor tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich daran arbeiten, die technische und digitale Zukunft des BR aktiv zu gestalten, innovative Technologien verantwortungsvoll einzusetzen und zugleich die verlässliche Grundlage für hochwertigen öffentlich-rechtlichen Journalismus zu sichern. Auf der starken Basis aufzubauen, die Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer und ihr Team geschaffen haben, ist eine ebenso reizvolle wie verantwortungsvolle Aufgabe.«
Kemal Görgülü

 

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Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer.

Unter Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer wurde die technische Infrastruktur und Produktionslandschaft des BR konsequent crossmedial weiterentwickelt. Ein richtungsweisendes Großprojekt war die Konzeption und Umsetzung der technischen Ausstattung auf dem neuen BR-Campus in München Freimann. Dabei wurden wesentliche Teile der Produktions- und Sendeinfrastruktur tiefgreifend auf moderne Technologien wie Media-over-IP umgestellt. Darüber hinaus hat Birgit Spanner-Ulmer die technologische Zusammenarbeit innerhalb der ARD maßgeblich mitgestaltet und den BR auf die Anforderungen der digitalen Transformation ausgerichtet

 

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