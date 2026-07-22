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Clear-Com als Intercom-Rückgrat bei Ross Production Services

Der US-Dienstleister für mobile Live-Produktionen hat seine gesamte Flotte – von Ü-Wagen über Flypacks bis zu Regien – auf Clear-Com-Intercomsysteme standardisiert.
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Ross Production Services hat seine Ü-Wagen auf Clear-Com-Intercomsysteme standardisiert.

Ross Production Services (RPS), Anbieter mobiler Produktionslösungen für Live-Events und Broadcasts, setzt flottenweit auf Clear-Com-Intercomtechnik. Die Systeme kommen in Ü-Wagen, Flypacks und Regien zum Einsatz und sollen komplexe Live-Produktionsworkflows absichern.

RPS betreut ein breites Produktionsspektrum – von Sportübertragungen über Konzerte und Rodeos bis zu Esports-Events, politischen Debatten und Corporate-Veranstaltungen. Für diese unterschiedlichen Anforderungen setzt das Unternehmen auf ein vollständig integriertes Clear-Com-Ökosystem, das Firmenzentrale, Produktionsfahrzeuge und Remote-Workflows miteinander verbindet.

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Unter anderem sind FreeSpeak-Systeme im Einsatz.

»Bei jeder Show ist Clear-Com im Einsatz, von Party-Lines über Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zur IFB-Anbindung«, sagt Lance Bracale, Director of Broadcast Engineering bei Ross Production Services. »Wer einen RPS-Ü-Wagen oder eine Regie betritt, nutzt automatisch ein Clear-Com-Panel.«

Zum Einsatz kommen unter anderem die digitalen Matrix-Frames Eclipse Omega und Delta, IrisX-Bedienpanels, die Agent-IC-App, LQ-Series-IP-Interfaces sowie FreeSpeak-Intercomsysteme. Die Systeme sind in die Ross-Ultrix-Routing-Umgebung eingebunden und für lokale wie auch für Remote-Produktionen konfiguriert.

©Clear-ComAuch die Konfigurationssoftware EHX kommt bei RPS gut an: Ingenieure und A1s könnten Intercom-Workflows damit unkompliziert programmieren und steuern. Die »Go Live«-Funktion ermögliche Änderungen in Echtzeit, ohne eine komplette Neukonfiguration aufspielen zu müssen.

Im Bereich Funktechnik hat RPS von eigenständigen FreeSpeak-Systemen auf IP-basierte Lösungen umgestellt.

Auch bei der Anbindung von Remote-Teams setzt RPS auf Clear-Com: Panels und Agent-IC-Clients, die remote angebunden sind, ermöglichen Homeoffice-Mitarbeitern vollen Zugriff auf den Ü-Wagen, so Bracale – als wären sie vor Ort.

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