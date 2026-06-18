Clear-Com Avalon: IP-Intercom-Plattform für moderne Produktionsumgebungen

Clear-Com hat die Avalon-Plattform vorgestellt — ein 1HE-IP-Intercom-System, das speziell für vollständig IP-basierte Broadcast-, Live-Event- und Produktionsumgebungen konzipiert ist. Die Plattform unterstützt FreeSpeak-Funkbeltpacks, HelixNet Digital Partyline, V-Series-Panels sowie I.V. Direct und bietet dabei flexible IP-Schnittstellen mit skalierbarer, lizenzbasierter Portkapazität.

Anders als das weiterhin erhältliche Arcadia Central Station, das Hybrid-Analog/IP-Konnektivität und Legacy-Support bietet, richtet sich Avalon ausschließlich an IP-Only-Workflows — ohne analoge Audioanbindung. Das macht die Plattform zur kosteneffizienteren Option für Installationen auf konvergierter Netzinfrastruktur.

Avalon ergänzt die Arcadia Central Station, die weiterhin Teil des Clear-Com-Produktportfolios bleibt und für Anwendungen vorgesehen ist, die eine hybride Analog- und IP-Konnektivität, eine Steuerung über das Frontpanel sowie die Unterstützung älterer Systeme erfordern.

Die neue Avalon-Plattform unterstützt AES67, Dante sowie Clear-Coms I.V.-Direct-Protokoll für lokale und Remote-Konnektivität. Das lizenzbasierte Portmodell erlaubt es, die Kapazität schrittweise zu erweitern, ohne Hardware austauschen zu müssen — ein klarer Vorteil für wachsende Produktionsumgebungen.

»Avalon stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Konzeption und dem Einsatz von Intercom-Systemen dar«, so Dave MacKinnon, VP Product Management bei Clear-Com. Die Plattform soll über Clear-Coms globales Händlernetz in Kürze verfügbar sein.