Signum Bildtechnik zeigt 4K Media Server mit IP-Playout

Signum Bildtechnik präsentiert sein neues Flaggschiff, den Media Server BlackHive X7. Er kann 4K-, UHD-, HD- und SD-Videos in verschiedensten Formaten ausspielen. Neben Videos können auch Clips, Standbilder, Infografiken oder Templates ausgegeben werden.

Signum Bildtechnik erläutert, dass es mit dem BlackHive X7 heute möglich sei, in HD zu produzieren und in der Zukunft problemlos auf 4K umzusteigen – und das mit derselben Hardware. Damit möchte sich Signum bewusst von den Wettbewerbern absetzen.

»Momentan herrscht in der Branche eine heiße Diskussion über zukünftige Übertragungsstandards« urteilt Dr. Martin Hainfellner, CEO bei Signum Bildtechnik. »Wir haben bei der Streaming Technologie bewusst auf SMPTE-Standards gesetzt, damit unsere Server besonders flexibel für die Zukunft sind«.

CloudRemote

Eine weitere Besonderheit des X7 ist CloudRemote: Damit ist es möglich, mehrere Signum-Media-Server zu einer Cloud virtuell miteinander zu verbinden und präzise fernzusteuern. So könnte beispielsweise ein Nachrichten-Beitrag von einem BlackHive X7 ausgespielt werden, der in Hamburg steht. Danach könnte ein zweiter Sendebeitrag von einem anderen BlackHive X7 ausgespielt werden, der 8.000 km entfernt in Atlanta steht. Für das System spielt die räumliche Entfernung keine Rolle. Es fasst alle auszuspielenden Beiträge in einer Playlist zusammen und steuert die Beiträge dann von allen Servern, die weltweit angeschlossen sind. Für Fernsehsender bedeutet dies, dass sie mit ihren Beiträgen deutlich schneller On Air gehen können, da sie vor der Ausstrahlung nicht erst übertragen werden müssen.

Master Control Software

Gesteuert wird der BlackHive X7 über die dazugehörende Master Control Software SigiStudio. Das ist eine intuitive Playlist-Software, so der Hersteller, mit der Operatoren im Studio den Sendeablauf planen können und dann einzelne Beiträge oder komplette Playlists sekundengenau ausspielen können. Mit dem hauseigenen Scheduler-Plug-In können diese Vorgänge auch automatisiert werden. SigiStudio hat sich über die Jahre als Klassiker bei vielen Sendern in Deutschland und auch weltweit etabliert. »Das ZDF weiß die Effizienz, die intuitive Bedienung und die Nutzerfreundlichkeit unserer Software sehr zu schätzen«, freut sich Dr. Martin Hainfellner. »Wir wissen genau, wie hektisch es bei Live-Übertragungen zugeht und worauf es ankommt. Jede Panne ist eine Katastrophe. Daher hat Signum die Playlist Software bewusst schlank gehalten, was im hektischen live Betrieb erhebliche Vorteile bietet. Über eine integrierte Grafik-Oberfläche lassen sich einfache, aber auch hochkomplexe grafische Einblendungen direkt in der Playlist erstellen – beispielsweise Namenseinblendungen oder Bauchbinden –selbst wenn die Sendung bereits On Air ist« erläutert Hainfellner.

Er ist sich sicher, mit dem X7 ein zukunftssicheres Produkt zu haben, das ohne Hardware-Anpassungen den Wechsel zu 4K ermöglicht, eine flexible IP-Anbindung bietet und dank CloudRemote das Potenzial hat, Abläufe effizienter gestalten zu können.

BlackHive X3 ist ab November 2016 lieferbar, die UHD-Version BlackHive X7 soll ab Januar 2017 angeboten werden.