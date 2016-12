Canon: Dome-Projektion mit neuem 4K-Laserprojektor

Für die Medientechnikmesse ISE Anfang Februar kündigt Canon eine Dome-Projektion mit einem neuen Laserprojektor an.

Für die Medientechnikmesse ISE kündigt Canon an, erstmals den neuen Laserprojektor Xeed 4K600STZ öffentlich zu demonstrieren. Dafür hat sich der Hersteller eine besondere Form der Präsentation ausgedacht: Der neue 4K-Laserprojektor wird genutzt, um eine Panorama-Dome-Leinwand von Elumenati mit Bildern zu beschicken. Der 4K600STZ werde dabei in seiner nativen Auflösung von 4.096 x 2.400 Pixel eingesetzt, um mit durchgehender Schärfe auf gewölbten Flächen zu projizieren, lässt der Hersteller verlauten. Der Projektor generiert aus einer SSI-Lichtquelle eine 4K-Projektion mit 6.000 Lumen. Bei der ISE-Demo kommen zwei der neuen Canon-Projektoren zum Einsatz, um auf einer gewölbten Leinwand von AV Stumpfl eine nahtlose Dome-Projektion zu realisieren, so Canon. Möglich werde das durch eine besondere Technologie von Canon (Marginal Focus), die selbst an den Bildrändern einer gewölbten Projektionsfläche oder einer Dome-Leinwand für perfekte Schärfe sorge.

Der 4K600STZ bis zu 20.000 Betriebsstunden ohne Wechsel der Beleuchtungseinheit ermöglichen soll, bietet der laut Hersteller einen nativen Kontrastumfang von 4.000:1 und tiefe Schwarztöne. Er soll ab dem Frühjahr 2017 verfügbar werden. Vom schon verfügbaren 4K501ST unterscheidet ihn unter anderem die Möglichkeit, auf gewölbte Flächen zu projizieren.

Auch den 4K501ST zeigt Canon aber bei der Messe. Er wird im Zusammenspiel mit einem 360-Grad-Video-Display von Phoenics gezeigt: Für die nahtlose 360-Grad-Projektion auf eine Multimedia-Säule.

Mehr Infos zum Laserprojektor 4K600STZ

Vier DVI-D und zwei HDMI-2.0-Eingänge bringt der Laserprojektor mit, um Signale aus einer Vielzahl von 4K-Quellen mit 60 Hz über ein einziges Kabel übertragen zu können. Die Kompatibilität zur Crestron-Mediensteuerung sowie WiFi-, USB- und Ethernet-Schnittstellen bieten zusätzlich umfassende Möglichkeiten für die Netzwerk-Einbindung und Fernbedienung.

Der neue Projektor verfügt laut Canon über eine 4K-Präzisionsoptik mit 1,3-fach Zoom, deren konstante Blendenzahl von 2.6 für eine gleichbleibende Helligkeit über den gesamten Zoombereich sorgt. Dank dem Projektionsverhältnis von 1,0 bis 1,3:1 kann aus einer Entfernung von 2,7 m ein Projektionsbild mit 120-Zoll-Diagonale erzeugt werden.