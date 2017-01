AVT Plus: 4K-Boxkamera im Rental-Portfolio

AVT Plus nutzt für eigene Einsätze künftig auch die 4K-Boxkamera AK-UB300 von Panasonic — und bietet diese auch im Rental-Bereich an.

Das Sales- und Rental-Haus AVT Plus mit Niederlassungen in Hamburg und Kiel betreut selbst verschiedene Veranstaltungen mit Technik und Dienstleistungen und wird dabei künftig mit der AK-UB300 von Panasonic auch eine 4K-Boxkamera einsetzen. Auch im Rental-Bereich bietet AVT Plus die Kamera künftig zur Anmietung an. »Es ist gerade die große Flexibilität, die diese Kamera für uns interessant macht«, erläutert Ulf Stück, Geschäftsführer von AVT Plus.

Panasonic nennt als Beispiele für die Einsatzmöglichkeiten der 4K-Boxkamera: Veranstaltungen, Sport-Events, Studioproduktionen, aber auch Luftaufnahmen — und in diesen Bereichen wird AVT Plus die Kamera auch nutzen. Dabei fließen die Kenntnisse und Erfahrungen aus dem praktischen Umgang mit aktueller Technik bei AVT Plus in die praxisorientierte Beratung der Kauf- und Mietkunden ein. »Das Credo von AVT Plus ist es, aktuelle Technik mit Knowhow und zuverlässigem Service zu kombinieren. Wir wissen, dass durch den Live-Charakter im Broadcast- und Event-Bereich die Einsatzsicherheit höchste Priorität hat«, führt Ulf Stück aus.

In den hauseigenen Testräumen sind vor den Einsätzen auch Testaufbauten und Einweisungen möglich. Selbst Multikopterflüge können durchgeführt werden, um die Kompatibilität des Trägersystems zur AK-UB300 zu testen.

Weitere Infos zur 4K-Boxkamera AK-UB300

Die AK-UB300 ist eine vielseitige Boxkamera, die mit einem großen 4K-Sensor ausgestattet ist. Die Sensor-Technologie der AK-UB300 entspricht der bei der erfolgreichen Panasonic-Studiokamera AK-UC3000. Dank der vielen Eigenschaften, wie einem 2/3-Zoll-Objektivanschluss oder der Unterstützung von IP-Streaming und IP-Steuerung, erlaubt die AK-UB300 den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.