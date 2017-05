NAB2017-Video: XDCAM Air für cloud-basierte Workflows

Sony stellte zur NAB2017 mit XDCAM Air ein cloud-basiertes System für ENG-Camcorder vor.

Claus Pfeifer von Sony erläutert XDCAM Air, ein cloud-basiertes Interface für Camcorder, mit dem man verschiedene Workflows umsetzen kann, etwa für schnellere, effizientere Produktion im News-Bereich.

So ist es damit etwa möglich, direkt vom Camcorder aus Proxies direkt in die heimische Postproduction oder in die Cloud hochzuladen, das Material dann dort zu schneiden und anschließend nur die verwendeten Szenen aus dem Camcorder in hoher Qualität nachzuladen — während das Drehteam noch unterwegs ist.







Sony will das System als Abonnement-Service anbieten. Version 1.0, soll im Juni 2017 verfügbar werden und intelligente Funktionen wie Live-Streaming, mobile XDCAM-Kompatibilität und Metadaten-Workflow bieten. XDCAM Air soll mit den meisten gängigen Systemen sowohl von Sony als auch Drittanbietern kompatibel sein.

XDCAM Pocket ist eine mobile Anwendung innerhalb der XDCAM-Air-Familie. Damit kann ein Smartphone wie eine kleine ENG-Kamera verwendet werden, um im QoS-Streaming-Modus über das LTE-Netzwerk des Mobilgeräts einen Live-Stream zu übertragen.

Sony will später noch weitere neue Funktionen und Workflows für das XDCAM-Air-System entwickeln. Spätere Versionen sollen direkte Unterstützung für Content-Management-Systeme, eine erweiterte Gerätesteuerung sowie die direkte Integration in Schnittsysteme bieten.