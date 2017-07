Newtek: IP-Video-Konverter für HDMI und SDI

Newtek kündigt mit Connect Spark einen Konverter an, der SDI- oder HDMI- in NDI-Signale umwandelt. Er kann kabelgebunden oder wireless genutzt werden und auch selbst aufzeichnen.

Der neue IP-Video-Konverter Connect Spark von Newtek arbeitet mit allen NDI-kompatiblen Endgeräten und Applikationen zusammen — wireless oder kabelgebunden — und unterstützt zahlreiche Live-Produktions-Systeme (etwa CombiTech VidBlaster, Livestream Studio, OBS, Splitmedia Labs XSplit, Streamstar, StudioCoast vMix, Telestream Gameshow, Telestream Wirecast, NewTek TriCaster und mehr).

Zusätzlich kann Connect Spark seine Videosignale aber auch an populäre Apps wie etwa Google Hangout, GoToMeeting, Skype, Skype for Business, WebEx oder Zoom ausgeben.

Die Softwares können damit sozusagen »sehen«, welche Kameras oder anderen Videoquellen mit dem Netzwerk verbunden sind und dann auf diese Signale zugreifen.

Der NDI-basierte Konverter kann außerdem auch direkt auf SD-Karten in den integrierten Slots oder angeschlossene USB-Laufwerke aufzeichnen. Die Steuerung erfolgt via Web-Interface.

Dr. Andrew Cross, Chef und CTO von Newtek, glaubt, dass in Zukunft deutlich mehr Video als bisher via IP übertragen wird. Aus seiner Sicht ermöglicht Connect Spark es auf einfache Weise, SDI- oder HDMI-Videoquellen in IP-Signale zu konvertieren. Dank der Wireless-Option sei deren Integration in bestehende Systeme einfacher denn je.

NewTek Connect Spark Konverter beherrscht 3G SDI– oder HDMI-Konvertierung in Auflösungen bis zu 1080p60 mit Loop Through. Zusätzlich bieten die Konverter Tally-Support und können MP4-Files auf SD-Karten oder USB-Laufwerke aufzeichnen. Die Aufzeichnung wird dabei via Webinterface gestartet und soll auch von Smartphones oder Tablets aus möglich sein.

Newtek bietet den Konverter in zwei Versionen an: Connect Spark NCS (HDMI-Version) und NCS-S (SDI-Version) sollen ab August 2017 zum Nettopreis von jeweils rund 500 US-Dollar ausgeliefert werden.