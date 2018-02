Blackmagic: neue Mischer und Panels

Blackmagic Design stellt mit Atem 4 M/E Broadcast Studio 4K einen Ultra-HD-Mischer für hohe Frameraten bis 2160p/60 mit 20 Eingängen und 16 Atem Advanced Chroma Keyern vor. Weitere Neuheiten: eine neues Mischer-Bedienpanel und ein Camera Control Panel.

Atem 4 M/E Broadcast Studio 4K

Die weitere Ausstattung des Atem 4 M/E Broadcast Studio 4K umfasst zwei Ultra-HD-Multiviewer, 2D-DVE mit allen Features, eingebaute SuperSource Compositing-Engines mit vier Bild-in-Bild-DVEs, volle Resynchronisierung an allen Eingängen und mehr. Atem 4 M/E Broadcast Studio 4K gibt es für 5.995 USD bei Blackmagic Design Resellern.

Im gleichen Zuge hat Blackmagic Design ein kostenloses Update herausgegeben, das alle neuen Funktionen des Atem 4 M/E Broadcast Studio 4K Mischers auch für den Atem 2 M/E Broadcast Studio 4K bereitstellt. Auf diese Weise kommen Benutzer eines Atem 2 M/E Broadcast Studio 4K mit ihrem vorhandenen Mischer kostenfrei in den Genuss der neuen Funktionalität.

Funktionen Atem 4 M/E Broadcast Studio 4K

4-M/E-Mischer mit allen Funktionen, dessen M/E-Reihen jeweils mit vier Atem Advanced Chroma Keyers ausgerüstet sind

Der Mischer schaltet verzögerungsfrei zwischen den Videoformaten HD und Ultra HD um

Zwei integrierte Ultra HD Multiviews gestatten die Anzeige von 16 Quellen, zwei Vorschauen und dem Programm

20 Eingänge für insgesamt 20 x 12G-SDI. Alle Eingänge mit automatischer Resynchronisierung

Abwärtskonvertierter Programmausgang

Integrierter Media-Pool mit Speicherkapazität für 64 RGBA-Standbilder in Ultra HD und 360 Frames für Ultra-HD‑Clips

Integrierter Full-Motion-2D-DVE mit den Funktionen Position, Größenanpassung und Drehen

Eingebauter SuperSource Prozessor ermöglicht die Überlagerung von vier DVEs und vier Keys als unabhängige Videoquelle

Vier Media Player ermöglichen die Verknüpfung von Grafiken mit Keyern für Überlagerungen mit Füll-und‑Key

Übergänge umfassen die Arten Cut, Mix, Dip-to-Color, SMPTE-Wipes und mehr

16 neue Atem Advanced Chroma Keyers (je 4 pro M/E‑Reihe)

Zwei Downstream‑Keyer

Sechs Auxiliary-Ausgänge, die über Tasten an der Frontblende schaltbar sind, und LCD-Bildschirm zur Ansicht

Interner Audiomixer zum Mischen von eingebettetem Ton aus allen Videoeingaben und separat eingehendem Ton

Symmetrische analoge XLR-Audioeingänge (Stereo) und ein HiFi-RCA-Eingang (Stereo) sind im Audiomixer integriert

Programm- und Vorschauausgabe vom Audiomixer erfolgt zu allen symmetrischen XLR-Audioausgängen und allen Videoausgängen

Interne Quellen umfassen Schwarz, Farbbalken, zwei Farbgeneratoren und einen Media Pool

Ethernet-Port zum Anschließen eines Bedienpults. Bediensoftware für Mac und Windows wird mitgeliefert

Kompatibel mit allen Atem Broadcast Panels, wo ein weiteres Hardware-Bedienpult gewünscht wird

Eingang mit Black Burst und HD-Tri-Sync-Genlock

Kompakte 2-HE-Baugröße

Atem 1 M/E Advanced Panel

Brandneu ist auch das Atem 1 M/E Advanced Panel, ein speziell zum Steuern aller Atem Mischermodelle konzipiertes Hardware-Kompaktbedienpult in attraktiver Optik. Das Atem 1 M/E Advanced Panel ist mit leichtgängigen, professionell gestalteten Tasten, Reglern, T-Bar-Fader und Joystick sowie einem integrierten LCD ausgestattet. Kostenpunkt: 2.995 USD.

Das kompakt ausgeführte Bedienpult passt in Standard-Geräteracks und ist ideal für Flyaway-Kits, Ü-Wagen sowie zum Einsatz bei Live-Events mit beengtem Platz für die Technik.

Camera Control Hardware