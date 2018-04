NAB2018: Seagate zeigt LaCie Rugged Raid Pro

LaCie bringt die Rugged Raid Pro 4TB auf den Markt. Die von Neil Poulton entworfene Speicherlösung ist die nächste Generation der beliebten Rugged Raid.

Die Rugged Raid Pro ist in die bekannte orangefarbene Gummihülle eingebettet und bietet bis zu 240 MB/s in Raid 0 und Raid 1 (um eine zweite Kopie in der Hinterhand zu haben und Inhalte sicher zurück ins Schnittstudio zu transportieren).

Mit dem integrierten SD-Kartenleser können Kreativprofis Inhalte dank Quick-Import-Toolkit schnell auslesen. Die Rugged Raid Pro ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet und mit Thunderbolt-3-Computern der nächsten Generation sowie mit USB 3.0 kompatibel.

Für die stoß-, staub- und spritzwassergeschützte Festplatte bietet LaCie drei Jahre Garantie mit Rescue Data Recovery Services und einen einmonatigen Adobe All-Apps Plan (mit Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC und weiteren Apps).

»Die digitale Content-Erstellung ist der Schlüssel in der Medien- und Unterhaltungsbranche«, sagt Tim Bucher, Senior Vice President of Seagate Consumer Solutions. »Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Datenmenge. Daher ist die Datensicherung für Branchen wie diese von zentraler Bedeutung. Von der Aufnahme bis zur Postproduktion ist das Übertragen und Speichern sowie das Zugreifen auf Daten ein zentraler Bestandteil des kreativen Workflows. Wir wollen bei Seagate-Speicherlösungen anbieten, die es den Nutzern ermöglichen, ihr kreatives Potenzial voll auszuschöpfen und unvergessliche Inhalte zu erstellen.«