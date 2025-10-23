Seagate präsentiert mit der Rugged SSD4 einen robusten Hochleistungs-Speicher für mobile Kreativ-Profis.

Mit der LaCie Rugged SSD4 stellt Seagate Technology eine kompakte, besonders robuste externe SSD vor – entwickelt speziell für Kreative, die häufig außerhalb des Studios arbeiten.

Die LaCie Rugged SSD4 bietet Transferraten von bis zu 4000 MB/s beim Lesen und 3800 MB/s beim Schreiben. Dank des USB-40-Gbps-Anschlusses lassen sich große Dateien blitzschnell übertragen oder direkt vom Laufwerk bearbeiten. Die LaCie Rugged SSD4 ist kompatibel mit Mac, iPad, PC und Mobilgeräten.

Robust, nachhaltig und leistungsstark

Neben ihrer enormen Geschwindigkeit bietet die Rugged SSD4 einIP54-zertifizierten Gehäuse, das sie vor Staub und Spritzwasser schützt, sowie eine hohe Stoßfestigkeit für Stürze aus bis zu drei Metern Höhe.

Mit Kapazitäten von bis zu 4 TB bietet die Rugged SSD4 reichlich Platz für RAW-Videomaterial, hochauflösende Fotos und Audiodateien. Das Gehäuse besteht zu mindestens 35 Prozent aus recycelten Materialien und setzt damit auf ein nachhaltiges Design. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem eine zweimonatige Adobe Creative Cloud Pro-Mitgliedschaft sowie eine dreijährige Garantie inklusive Rescue Data Recovery Services.

Produkt-Highlights auf einen Blick:

Riesige Datenmengen in Sekundenschnelle übertragen oder direkt vom Laufwerk bearbeiten – mit bis zu 4000 MB/s Lese- und 3800 MB/s Schreibgeschwindigkeit.

Sofort einsatzbereit dank Unterstützung für USB 40 Gbps, USB 20 Gbps, USB 10 Gbps, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3.

Kompatibel mit USB-C-iPhones, die ProRes 4K mit 120fps aufzeichnen – ideal für schnellen Export und mobiles Editing.

Staub- und spritzwassergeschützt (IP54) sowie sturzsicher aus bis zu drei Metern Höhe – optimal für den Einsatz unterwegs.

Bis zu 4 TB Speicherkapazität im handlichen Design – stets einsatzbereit, egal wo.

Gefertigt aus mindestens 35 Prozent recycelten Materialien (Gewichtsanteil).

Zwei Monate Adobe Creative Cloud Pro mit Zugang zu Adobe Firefly.

Drei Jahre Garantie und Rescue Data Recovery Services inklusive.

Verfügbarkeit

Die LaCie Rugged SSD4 ist ab sofort für 159,99 Euro (1 TB), 289,99 Euro (2 TB) und 519,99 Euro (4 TB) erhältlich.