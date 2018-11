Simplylive spielt mit großen und kleinen Bällen

Der französische Spartenkanal RMC Sport bezog einen neuen Studiokomplex in Paris. In den sieben HD-Studios sind ViBoxen von Simplylive unter anderem in der Fußballberichterstattung im Einsatz. Der Sportsender ESPN arbeitet ebenfalls mit Viboxen und setzte sie im Tennis in Wimbledon und bei den US Open ein.

RMC Sport

Der Sender RMC Sport, der unter anderem Rechte für die Übertragung von Uefa Champions League, Uefa Super Cup und vielem mehr besitzt, investierte in großem Umfang in eine neue Studioinfrastruktur in Paris.

Um im Live-Modus möglichst flexibel zu sein, entschied sich RMC Sport für die ViBox-Produktionslösung von Simplylive. Luc Pannier, Head of Content, Production und Operations des Sportkanals, hebt hervor, dieses Produkt unterstütze das Konzept, in dem »eine vereinfachte Produktion im Mittelpunkt der Dynamik unserer Sportkanäle sowie der Nachrichtensendungen (BFM TV) steht«.

Im neuen Studiokomplex in Paris sind konkret sechs ViBox8-Mini und zwei ViBox8-Systeme im Einsatz. Die sechs ViBox8-Mini-Systeme werden für die Produktion der Uefa-Spiele eingesetzt, etwa beim Editing, aber auch, um die Spiele mit dem RMC-Look und mit entspechenden Grafiken zu versehen.

Die beiden ViBox8-Systeme werden zum einen im Studio der RMC Sport Corner für den Schnitt eingesetzt und zum anderen für die Produktion der Sportnachrichten von BFM TV und den BFM Business-Kanälen.

Der grundlegende Ansatz des Systems, mehrere Workflows in einem System zu integrieren (Produktion in einer Box, Handhabung mehrerer Quellen, Replays, GFX und komplexe Audio-Recall-Möglichkeiten) machte die ViBox-Lösung zum System der Wahl für RMC Sport.

ESPN

Für die Liveproduktion der US Open 2018 und des Wimbledon-Turniers waren ebenfalls ViBoxen im Einsatz. Das US-Sportnetwork ESPN setzte sie an bis zu neun Courts zum Umschalten zwischen je vier Fletcher Tr-ACE-Robotik-Kameras ein. Auch für Replays und automatisierte Grafikeinblendungen wurden die Systeme genutzt. So wurde live mit nur zwei Personen (Kamera-OP, Regisseur/Producer an der ViBox) je Court gesendet. Mit der traditionellen Produktionsweise – einer mobilen Einheit je Schauplatz – wären Livebilder von allen Courts nicht möglich gewesen, so Dennis Cleary, ESPN-Direktor für Außenproduktionen.