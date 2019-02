Sony Venice mit HFR von bis zu 120 Bildern/s in 4K

Im Rahmen des aktuellen Firmware-Updates auf Version 4.0 präsentiert Sony für Venice High Frame Rate-Aufnahmen (HFR), erweiterte Fernsteuerungsfunktionen sowie eine verbesserte Metadatenunterstützung von Cooke/i3 und Zeiss.

Bald ist auch das Verlängerungssystem (CBK-3610XS) erhältlich, das in enger Zusammenarbeit mit der von James Cameron gegründeten Produktionsgesellschaft Lightstorm Entertainment entwickelt wurde und derzeit für Aufnahmen der Fortsetzung von Avatar verwendet wird.

Das neueste Upgrade bietet eine neue, optionale HFR-Lizenz mit Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern/s bei 4K 2,39:1 und 60 Bildern/s bei 6K 3:2 sowie bis zu 110 Bilder/s bei 4K 17:9 und 72 Bilder/s bei 4K 4:3 mit anamorphotischem Objektiv. Die neuen, zusätzlichen Bildwechselfrequenzen sind besonders gut für Serien, Spielfilme und kommerzielle Produktionen in 4K und 6K sowie Produktionen bei 50/60p in 6K und VR-Produktionen mit großem Betrachtungswinkel von 6K 3:2 in 60p geeignet.

Alle High Frame Rates unterstützen X-OCN-Aufnahmen, einschließlich X-OCN XT* ab Version 3.0. High Frame Rates von bis zu 60 Bilder/s unterstützen die Aufnahme von XAVC 4K und ProRes.

»High Frame Rate-Aufnahmen wurden sehr häufig von unseren Kunden angefordert. Wir haben das Feedback ernst genommen und freuen uns, diese Funktion nun allen neuen und bestehenden Nutzern von Venice anbieten zu können«, sagt Sebastian Leske, Product Marketing Manager, Cinematography bei Sony Professional Solutions Europe.

Darüber hinaus wird mit Version 4.0 für Venice Folgendes eingeführt:

Mit diesem von Sony entwickelten Protokoll lässt sich Venice mit einer Fernbedienung (RM-B750 oder RM-B170) und einem Fernsteuerpult der Serie RCP-1500 verbinden. Zur Erweiterung der bestehenden Fernsteuerungsfunktionen bietet Venice nun auch Paint-Steuerung, Blendensteuerung, Aufnahmestart/-stopp, Clipsteuerung und mehr. Die aufgerüstete Fernsteuerungsfunktion fügt zudem neue Workflows hinzu, um den Einsatz von Venice in Multikamera- und Live-Produktionsumgebungen zu ermöglichen, wie z. B. bei Live-Konzerten und Modenschauen. Unterstützung für die Cooke /i-Metadatentechnologie der dritten Generation, /i3 und ZEISS eXtended-Datentechnologie (basierend auf Cooke /i-Technologie) – Erweiterte Objektiv-Metadaten können nun direkt ohne zusätzliche Metadatenausrüstung in eine Raw/X-OCN/XAVC-Datei und HD-SDI-Ausgabe eingebettet werden. Die neue Funktion ermöglicht eine einfache Korrektur von Verzerrungen und Schattierungen, die durch unterstützte Objektive verursacht werden, und damit eine erhebliche Kosteneinsparung bei der Postproduktion. Zur weiteren Ausstattung gehören eine erweiterte Mask+Line-Einstellung in der Frame-Line-Voreinstellung, wählbare Funktionen für zuweisbare Tasten des Suchers DVF-EL200 und rein progressive HD-SDI-Ausgaben in 25p und 29p.

Das Upgrade der Firmware-Version 4.0 und die optionale HFR-Lizenz sind ab Juni 2019 verfügbar.

* 6K 3:2 50p/60p ausgenommen