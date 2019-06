Sony ergänzt PTZ-Kamerareihe

Die SRG-X400 und die SRG-X120 verstärken das bestehende Portfolio der Sony-PTZ-Kameras, zu denen auch die BRC-X400 gehört, die auf der NAB 2019 im April angekündigt wurde.

Die beiden neuen Modelle bieten eine 4K-Upgrade-Option – ein Novum bei PTZ-Kameras. Die SRG-X400 und die SRG-X120 sind für den Einsatz in den Bereichen Unternehmen, Bildung und Veranstaltungen konzipiert. Die BRC-X400 bietet standardmäßig 4K-Auflösung. Damit eignet sie sich für TV-Produktionen im Sendestudio, Reality-TV und auch Live-Veranstaltungen.

Die Kameras verfügen über den neu entwickelten 4K-Exmor-R-CMOS-Bildsensor. Er sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe mit minimalem Rauschen, so Sony. Ein integriertes, hochauflösendes 4K-Objektiv ermöglicht Weitwinkelaufnahmen bis zu 70 Grad. Für zusätzliche Flexibilität können die Kameras auch an der Decke montiert werden. Die horizontale Auflösung beträgt 1.000 oder mehr TV-Zeilen in Full High Definition (FHD). Die SRG-X400 ist mit einem 40-fachen Zoom ausgestattet, der die Clear Image Zoom-Technologie von Sony nutzt. Die SRG-X120 Kamera bietet einen 12-fachen Zoom. Die Zoom-Optionen in Kombination mit dem Weitwinkel ermöglichen Aufnahmen eines ganzen Raums mit nur einer einzigen Kamera.

Ähnlich wie die BRC-X400 unterstützen sowohl die SRG-X400 als auch die SRG-X120 SDI HDMI und IP und sind über eine optionale Lizenz mit NDI|HX-Fähigkeit ausgestattet. Im Zusammenspiel mit anderer NDI-kompatibler Hardware oder Software in einem Netzwerk bietet die NDI|HX-Option beispiellose Flexibilität bei IP-basierten Live-Produktionssystemen. Die Verbindung über ein einzelnes IP-Kabel gewährleistet ein einfaches und kostengünstiges Set-up – einschließlich Stromversorgung, Bildausgabe und Kamerasteuerung. Auch RTSP (Real Time Streaming Protocol) und RTMP (Real Time Messaging Protocol) werden für eine einfache Aufzeichnung und Bereitstellung von Video und Audio in Echtzeit unterstützt. Die Kameras unterstützen Zweikanal-Audio; die Audiosignale werden dabei mit dem IP-Video codiert und gestreamt.

Die Kameras SRG-X400, SRG-X120 und BRC-X400 lassen sich ideal mit der Edge Analytics Appliance REA-C1000 verwenden, der ersten KI-basierten Videoanalyselösung von Sony (siehe Meldung). Die REA-C1000 eröffnet Zuschauern neue Möglichkeiten bei Vorlesungen, Präsentationen sowie Seminaren und der Erstellung und Anzeige von Massive Open Online Courses (MOOCs). Die Verwendung der neuen PTZ-Serie mit der automatischen Verfolgungsfunktion der REA-C1000 ermöglicht die automatische Verfolgung des Vortragenden. Die integrierte Handschrifterkennung extrahiert Text und Zeichen, die in Echtzeit auf ein Whiteboard oder eine Tafel geschrieben werden, und blendet sie im Vordergrund ein. Darüber hinaus kann die CG-Overlay-Funktion ohne Chroma-Key den Präsentator extrahieren und auf einen beliebigen Hintergrund platzieren, ohne dass eine spezielle Leinwand oder Schulung erforderlich ist.

Die SRG-X400 und die SRG-X120 bieten zudem eine erweiterte Benutzerfreundlichkeit für verschiedene Aufnahmeszenen. Mit einer schnellen PTZ-Bewegung von bis zu 300 Grad pro Sekunde können Benutzer die voreingestellte Position einer einzelnen Kamera nahtlos und schnell ändern. Des Weiteren ermöglicht die neue voreingestellte Picture-Freeze-Funktion, dass ein Standbild während der Kameraübergänge sichtbar bleibt, um die Beteiligung des Publikums zu gewährleisten. Mit der High-End-PTZ-Sync-Funktion von Sony ermöglichen diese Modelle das reibungslose und koordinierte Schwenken, Neigen und Zoomen in voreingestellte Positionen.

Beide neuen PTZ-Kameras werden voraussichtlich ab November 2019 verfügbar sein.