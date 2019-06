Workflow-Management: ContentAgent bei Media Online

Media Online bietet jetzt auch Vertrieb und Support für ContentAgent von Root6 an, eine Plattform für Media-Workflow-Management- und Automation.

ContentAgent von Root6 ist ein skalierbares und software-basiertes Tool, mit dem auch Nichttechniker gewöhnliche Ingest-, Transkodierungs- und Delivery-Prozesse bearbeiten können. Media Online hat diese Lösung in ihr Produktportfolio übernommen: Ab sofort bieten die Niederlassungen in Frankfurt am Main und Stuttgart Vertrieb und Support für ContentAgent an.

ContentAgent v.3.8

ContentAgent ist ein software-basiertes Tool, das allgemeine Aufgaben wie das Einlesen von Kamerakarten und das Erstellen von Ausgabe-Files wie Broadcast-, internationale Master- und Ansichtskopien automatisieren kann. Es lässt sich einfach mit Tools von Drittanbietern integrieren, um etwa WAN-Optimierung, dateibasiertes Qualitätskontrollmanagement, bewegungskompensierte Bildratenkonvertierung oder Social-Media-Uploads zu organisieren.

Die neueste Version, ContentAgent v3.8, bietet viele neue Features, darunter eine komplett überarbeitete 64-Bit-Architektur mit verbesserter Leistung und erweiterter Unterstützung für 4K-Workflows.

Die Platinum Media Engine bietet jetzt einen integrierten Legaliser. Daher ist es nicht mehr notwendig, in die Edit-Suite zurückzukehren – das spart Zeit. Darüber hinaus ist im neuen Release die Unterstützung für ein automatisiertes QC-Management erweitert worden. Tektronix Aurora wurde neu zur Liste der Partner ergänzt, bisher und weiterhin schon nutzbar sind Vidchecker von Telestream und Baton von Interra.

Dank einer erweiterten Avid-Integration können die Anwender nun Workflows direkt aus ihrem Media Composer an ContentAgent senden, dadurch wird das Schnittsystem für kreative Aufgaben frei. Auf der Ingest-Seite wurde die Avid-H.264-Proxy-Erstellung drastisch verbessert, was zu erheblichen Einsparungen bei den Transcoding-Zeiten führt. Das Entwicklerteam hat in der neuen Version die Unterstützung von XAVC-Long-GOP und AVC-Ultra LongG Rewrap und Transcoding hinzugefügt. Weiterhin ist »nur Audio Avid-Clip-Verarbeitung« nun auch möglich.

ContentAgent v3.8 erweitert auch die Verwendung von handelsüblichen Nvidia-Grafikprozessoren für rechenintensive Aufgaben. Ebenso sind H.265/HEVC, JPEG2000-Kodierung/Dekodierung und Arriraw-Debayering möglich. Mit dem im ContentAgent neu integrierten IMF-Packaging-Tool ist die Contribution der Files zu verschiedenen Distributionskanälen einfacher möglich.