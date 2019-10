Bolt 4K: Rückkauf für ältere Videofunk-Systeme

Teradek bietet eine Rückkaufaktion für ältere Bolt-Systeme oder für ein Konkurrenzmodell, wenn die Kunden gleichzeitig ein Bolt-4K-System anschaffen.

Unter der Marke Teradek bietet Vitec Wireless-Videosysteme der Bolt-Familie an. Das neueste Modell dieser Videofunk-Familie ist Bolt 4K. Nun will Teradek bisherige Kunden motivieren, auf das neue Modell umzusteigen. Dafür bietet der Hersteller eine Rückkaufaktion an.

Wenn man eines der im unten gezeigten Bild genannten Bolt-4K-Pakete bestellt, kauft Teradek ein älteres Modell der Bolt-Baureihe oder des Tomahawk-Systems von Paralinx zurück. Wie viel die Kunden jeweils zurück bekommen, das sagt Teradek in Abhängigkeit vom jeweiligen älteren System.

Um an dieser Upgrade-Aktion teilzunehmen, muss man sich bei Teradek registrieren.

Das neue Modell Bolt 4K verfügt laut Teradek über einen brandneuen Chipsatz und kann HD- und 4K-Videos mit geringerer Latenz zuverlässiger und über eine größere Reichweite übertragen. Außerdem kann das neue System mit HDR-fähigen 10-Bit-Videosignalen arbeiten und kann mit einer praktischen mobilen App zur Kopplung von Sendern und Empfängern genutzt werden sowie zur Verwaltung der Einstellungen.

Die Rückkaufaktion ist bis 31. Oktober 2019 limitiert.