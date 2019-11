Neue Versionen für Stabi-Software Mercalli

Mercalli kann Aufnahmen von Action-Cams, Smartphones und Camcordern professionell stabilisieren und entzerren: in neuen Versionen für Macs und Windows-Rechner, sowie als Edius-Plug-In.

Der Hersteller ProDad (eigene Schreibweise: proDAD) hat eine neue Version seiner Software Mercalli entwickelt. Sie verwandelt verwackelte, wabernde und verzerrte Videos in hochwertiges Material. Es gibt davon Standalone-Softwares für Macs und Windows-Rechner und ein Edius-Plug-In. Alle basieren auf der neuesten Kern-Technologie, unterscheiden sich aber im Leistungsumfang und im Preis.

Mercalli SAL für MacOS

Diese Version bietet die umfangreichen Funktionen der Mercalli-Reihe inklusive zweistufiger CMOS-Verzerrungs-Korrektur, Rolling-Shutter- und Fischaugen-Effekt-Korrektur jetzt auch für MacOS X. Mercalli SAL Mac verwandelt Videos, die mit Action-Cams, Smartphones und Camcordern verwackelt, wabernd und verzerrt aufgenommen wurden, nachträglich in hochwertiges Material, so der Hersteller. Das geschehe gründlicher, als mit jedem aktuell erhältlichen Mac-Video-Stabilisierungs-Plug-In, so ProDad. Ein flexibler Workflow und Keyboard-Shortcuts unterstützen die Arbeit für alle Mac-Video-Editoren.

Die Videoclips lassen sich einfach importieren, analysieren, trimmen und korrigieren. Anschließend können sie in beliebte Formate wie ProRes 4444, 442 (alle Varianten), AVC/H.264 und weitere Codecs exportiert werden.

Die Mac-Vollversion bietet ProDad für 149 Euro an.







Key Features:

• reduzierter Zoom-In-Bedarf sorgt für gesteigerte Qualität und Performance

• zweistufige CMOS-Verzerrungs-Korrektur entfernt Wabern und komplexe Bildstörungen, die durch Vibrationen entstehen

• automatische Korrektur von Rolling-Shutter-Verzerrungen

• Entfernung von Fischaugen-Verzerrungen durch Auswahl des Kameratyps, mit dem die Aufnahmen gemacht wurden

• soll der Fischaugeneffekt erhalten bleiben, kann die Qualität der Stabilisierung dennoch voll genutzt werden

• umfassende Videoclip-Trim-, Split und Bildrotationsfunktionen, um die Analyse und Korrektur zu beschleunigen

• Batch-Analyse mehrerer Videos in einem Arbeitsgang

• Profile für Action-Cam- und Drohnenaufnahmen sind enthalten

• Echtzeit-Vorschau

Mercalli V5 SAL+ für Windows

Der Leistungsumfang von Mercalli V5 SAL+ entspricht der neuen Stabilisierungs-Version der Mac-Variante. Zusätzlich bietet die Windows-Version das Tool ReSpeedr zur Erzeugung von Zeitlupen und Zeitraffern an und das Tool DeFishr zur Entfernung von Fischaugen-Effekten.

Die Windows-Vollversion bietet ProDad für 249 Euro an.







V5-Suite für Edius

Mit der neuesten Generation, der Mercalli V5-Suite, bietet ProDad nun erstmals Echtzeit-Videostabilisierung als Plug-In für Edius an.

Mit Mercalli RT wird das Videomaterial live, in Realtime, auf der Timeline stabilisiert werden.

Mit dem ebenfalls integrierten ProDad-Tool Picture Enhanzr wird das Material ebenfalls in Echtzeit hinsichtlich Dynamik, Kontrast und Helligkeit automatisch analysiert und optimiert. Die Aufnahmen gewinnen an Brillanz, Detail und Durchzeichnung, so der Hersteller.

Für aufwändige CMOS-Fehler-Korrekturen steht innerhalb von Edius der CMOS Fixr bereit, der Wobble- oder Jello-Effekte wirksam beheben kann.

Die Vollversion der V5-Suite für Edius bietet ProDad für 159 Euro an.