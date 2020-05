Mit der 5. Generation der Mercalli-Stabi-Lösung bietet ProDad jetzt erstmals Echtzeit-Stabilisierung direkt in den Timelines von Magix-Softwares an.

Der Hersteller ProDad (eigene Schreibweise: proDAD) kündigte an, dass nun erstmals eine Echtzeit-Videostabilisierung direkt in den Timelines der Magix-Softwares Video Deluxe, Pro Edit sowie Vegas verfügbar ist.

Die Mercalli-Technologie (Infos, Test) gilt als bewährte Software für effiziente Videostabilisierung. Mit »Mercalli V5 Suite for Magix« entfällt nun die zeitaufwändige Vorab-Analyse. Das Videomaterial kann erstmalig in Echtzeit direkt in der Timeline stabilisiert werden. Dabei sind Stabilisierungsgrad, die Zoom-Intensität und auch die Charakteristik der Stabilisierung wie gewohnt flexibel und können der Szene optimal angepasst werden.

Mit dem ebenfalls integrierten Picture Enhanzr wird jedes Material — ebenfalls in Echtzeit — hinsichtlich Dynamik, Kontrast und Helligkeit automatisch analysiert und optimiert, so der Hersteller. Aufnahmen gewinnen so laut Mercalli an Brillanz, Details und Durchzeichnung. Auch das kann nach Vorgaben oder vollautomatisch passend zum jeweiligen Motiv erfolgen.

Für aufwändige CMOS-Fehlerkorrekturen innerhalb von Magix, wie Wobble- oder Jello-Effekte, steht der CMOS Fixr und für die Stabilisierung Mercalli Pro zur Verfügung.

Beide Plug-Ins wurden laut Hersteller nochmals beschleunigt.

Verbesserte Features für die Stabilisierung:

Leistung: Nutzt High-End-Hardware (bis zu 256 Cores) und ermöglicht damit schnellere Analyse. Beschleunigt wird ebenfalls das Frame-Rendering.

Die vollautomatische Stabilisierung lässt sich besonders einfach auf mehrere Clips anwenden.

Interaktive Overlay-Charts zur Aufdeckung von »Problemzonen« im Video als Unterstützung zur manuellen Justierung im Sinne der maximalen Videooptimierung

Deutlich erhöhte Bildschärfe in stabilisierten Ergebnissen durch weniger Zoom-In-Bedarf und neuen Algorithmen, insbesondere bei Interlaced-Material

Zoom-In-Bedarf bei der Stabilisierung deutlich reduziert, somit mehr Auflösung und Weitwinkel in stabilisierten Ergebnissen

Fade-Effekt zu Beginn und Ende von Bereichen einer Stabilisierung, um schnell und einfach kürzere Bereiche eines längeren Clips (ohne Schnitt) zu stabilisieren

Sphärische Videos können bis 170° stabilisiert werden, unter Beibehaltung der Kugeloptik

Stabilisierung nun auch für Stereo-3D-Material

Umfangreiche Kameraprofile für zahlreiche Kameraoptiken

Sehr robust gegen Störungen durch andere Objekte, extreme Lichtverhältnisse, Bildrauschen, strukturlose Flächen (wie ein weißer Himmel oder eine einheitliche Wasserfläche)

Overlay-Anzeige zur Visualisierung der Stabilisierung, um Einstellungen zu optimieren.

Arbeitet intern im nativen Farbraum: RGB; YUV-444; 8 Bit bzw. 10 Bit

4K und Cinemascope

Erweiterte Rolling-Shutter-Korrektur

GPU-Unterstützung als zusätzlicher Rechenbeschleuniger (bei entsprechend vorhandener Grafikkarte)

Verbesserte Features für CMOS Fixr Pro