Aktuelle Projekte bei Riedel Communications

Riedel-Equipment, das für den ESC eingeplant war, ist nun in in Rotterdam in einem temporären Krankenhaus für Covid-19-Patienten im Einsatz. Jens Miedek berichtet darüber im Video, spricht weitere Projekte an und liefert Infos zum Riedel Online-Trainingsprogramm, mit dem sich Interessierte kostenfrei zum Riedel-Experten ausbilden lassen können.

Projekte in Montenegro und Kroatien

Als Host-Broadcaster und Rechteinhaber in Montenegro für eine Vielzahl nationaler und internationaler Sportveranstaltungen hat RTCG ein umfangreiches Backbone für Signalverteilung und Kommunikation installiert, das auf Riedel MediorNet, Artist und Bolero basiert.







RTL Croatia, einer der größten kroatischen Privatsender, hat sich im Rahmen eines umfassenden Studio-Upgrades auf HD-Betrieb für Riedels MediorNet und Artist entschieden. Die beiden Systeme bilden das Herzstück eines dezentralen Signalführungs- und Kommunikations-Backbones der modernisierten RTL-Nachrichtenstudios und MCRs, inklusive einer großen Videowand mit mehr als 100 Bild-in-Bild (PiP)-Displays.

Jens Miedek berichtet im Video von den beiden Großprojekten.

Krankenhaus-Installation statt ESC

In Rotterdam unterstützte Riedel ein temporäres Krankenhaus für Covid-19-Patienten und stellte dafür Equipment zur Verfügung, das für den ESC vorgesehen war. Auch an anderer Stelle war Riedels Bolero schon im Einsatz: Ärzte und Pfleger, die in geschützten Bereichen in zwei Budapester Krankenhäusern arbeiten, etwa auf der Intensivstation, können dank Bolero mit den Kollegen außerhalb der isolierten Behandlungsbereiche kommunizieren. film-tv-video.de hatte darüber berichtet.