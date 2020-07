Mit drei neuen, lichtstarken Vollformat-Festbrennweiten mit 18, 40 und 200 mm erweitert Zeiss die High-End-Objektivreihe Zeiss Supreme Primes.

Mit drei neuen Festbrennweiten erweitert Zeiss die Objektivfamilie Zeiss Supreme auf nun insgesamt 14 Brennweiten: 18 mm T1.5, 40 mm T1.5 und 200 mm T2.2 ergänzen nun das Portfolio. Die neuen Objektive sind ab sofort bestellbar und werden ab September ausgeliefert.

»Mit dem 40-mm-Objektiv präsentieren wir ein Überraschungsmitglied in der Zeiss Supreme Prime Familie«, sagt Christophe Casenave, bei Zeiss für Cinema Products zuständig. »Seit der Vorstellung der Objektive sind wir in engem Austausch mit Kunden weltweit und arbeiten stetig weiter an der Entwicklung dieser Familie. Mit dem neuen Objektiv können wir flexibel auf den Wunsch unserer Kunden reagieren, die Lücke zwischen der 35 und 50 mm Brennweite zu schließen.«

Die Objektivfamilie besteht damit aus 14 Festbrennweiten zwischen 15 und 200 mm mit maximaler Blendenöffnung von T 1.5 bis T 2.2. Elf der 14 Objektive verfügen über einen lichtstarken T-Stop von T1.5. Die Objektivfamilie ist für höchste Qualität, ihr geringes Gewicht und einen vielseitigen Bild-Look bekannt, so Zeiss.













Die Zeiss Supreme Primes decken große Kamerasensoren ab und sind mit aktuellen Vollformat-Kameramodellen kompatibel, beispielsweise mit der Sony Venice, der Arri Alexa (Mini) LF und der Red Monstro. Dank des vielseitigen Bildlooks, der durch einen harmonischen Schärfeverlauf und elegantes Bokeh geprägt ist, lassen sich die Objektive flexibel in Filmproduktionen einsetzen, sagt Zeiss.

»Mit den Zeiss Supreme Prime Objektiven sprechen wir gezielt hochwertige Produktionen an. Seit ihrer Markteinführung wurden die Objektive bereits in einer Vielzahl aufwändig produzierter Werbefilme und Musikvideos genutzt, genauso wie in Spielfilmen und Serien«, so Casenave weiter. So setzte beispielsweise der mehrfach ausgezeichnete Kameramann Robert McLachlan Supreme Prime Objektive von Zeiss für die in Kürze erscheinende HBO-Serie »Lovecraft Country« ein.

Zeiss Supreme Prime Objektive verhalfen auch dem Film-Spin-Off der britischen Erfolgsserie »Downton Abbey« von DoP Ben Smithard, BSC, zu ihrem besonderen Look (mehr Infos zu diesem Projekt). D

Auch DoP David Higgs setzte für die zweite Staffel der Serie »His Dark Materials« auf die Vielseitigkeit der Objektivfamilie.

Ebenfalls für die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie »Umbrella Academy« nutzte DoP Neville Kidd Supreme Prime Objektive von Zeiss.

Metadaten-Technologie Zeiss eXtended Data

Die Zeiss Supreme Prime Objektive sind leichter und kompakter als vergleichbare Objektive auf dem Markt. Die meisten Brennweiten liegen bei einem Gewicht um 1.6 kg. »Zudem sind die Zeiss Supreme Primes unglaublich robust und verlässlich«, hebt Casenave die Vorteile der High-End-Filmobjektivreihe hervor.

Die Objektive sind mit der 2017 vorgestellten Metadaten-Technologie Zeiss eXtended Data ausgestattet: Sie zeichnen neben den Daten der Cooke /i-Technologie1 auch Daten über Vignettierung und Verzeichnung des Objektivs framegenau auf. Das vereinfacht und beschleunigt Workflows insbesondere für VFX und Virtual Production.

Verfügbarkeit

Die drei neuen Brennweiten können ab sofort bei Zeiss Cinema-Händlern bestellt werden und sollen ab September 2020 ausgeliefert werden. Das Zeiss Supreme Prime 15 mm T1.8 soll ab Mitte 2021 verfügbar sein.