HDR Evie+ für GreenMachine verfügbar

HDR Evie+, die jüngste Ergänzung des HDR-Angebots von Lynx Technik, ist ab sofort für die GreenMachine-Plattform verfügbar.

HDR Evie+ bietet Vollautomatisierung und eine segmentierte, dynamische HDR-/SDR-Konvertierung. Die Lösung ist Teil der Processing-Produkte von Lynx Technik und ergänzt HDR Evie und HDR Static. Alle drei HDR-Lösungen eignen sich für Broadcaster und Dienstleister, die Inhalte sowohl in SDR als auch in HDR senden oder archivieren müssen.

Natürlich ist es möglich, mit zwei unabhängigen Produktionswegen für SDR und HDR zu arbeiten, doch das ist kostspielig und reizt die Möglichkeiten von HDR letztlich auch nicht aus.

Die GreenMachine HDR-Verarbeitungs-Tools lösen dieses Problem, indem optimierte HDR- und hochkonvertierte SDR-Quellen in einem einzigen HDR-Produktionsprozess kombiniert werden.

Weitere Infos und ein Video mit Daniel Kubitza von Lynx Technik finden Sie hier.

Drei HDR-Produkte von Lynx

Die Processing-Lösungen HDR Static, HDR Evie (Enhanced Video Image Engine) und HDR Evie+ laufen auf der bekannten Hardware-Plattform GreenMachine von Lynx Technik.

Die Formatkonvertierungslösungen stellen sicher, dass Produzenten beispielsweise mit einer einzigen GreenMachine Titan vier unabhängige 3G-SDR-Quellen – etwa reine SDR-Kameras, Grafiken, Replays, oder externe Feeds – in einer Vielzahl von Formaten nach HDR hochkonvertieren und direkt in den HDR-Produktions-Workflow einspeisen können.

Durch diese Konvertierung wird sichergestellt, dass HDR-Inhalte ohne Kompromisse direkt von den optimierten HDR-Kameras produziert werden können, betont Lynx. Sobald die Inhalte für die die Ausstrahlung oder das Streaming bereit stehen, kann GreenMachine den HDR-Programm-Feed nach SDR down-konvertieren und so sicherstellen, dass die Zuschauer Inhalte in SDR wie auch in HDR genießen können.

HDR Evie+, die jüngste Ergänzung des HDR-Angebots von Lynx Technik für die GreenMachine Plattform, nutzt patentierte, dynamische und segmentierte Frame-by-Frame-Algorithmen, die ein dynamisches Tonemapping verwenden, das die Konvertierung jedes Segments (144 Segmente/Frame) des 3G- oder 4K-HDR-Inhalts in Echtzeit ermöglicht. Die segmentierte dynamische Konvertierung durch GreenMachine HDR Evie+ eignet sich besonders für anspruchsvolle und unvorhersehbare Inhalte mit sich schnell bewegenden Motiven und hohen Kontrastverhältnissen, wie sie typischerweise bei Live-Sport- und Nachrichtenübertragungen auftreten.

Die gesamte Palette der GreenMachine HDR-/SDR-Processing-Lösungen von Lynx Technik unterstützt eine Reihe offener Standards für Konvertierung, Tone-Mapping und Farbumfang, einschließlich HLG, PQ, SDR und SLog3. Rec709, Rec 2020 und Kamerastandards von Panasonic, Sony, Arri, Aces, DCI-P3, Red und Blackmagic Design.