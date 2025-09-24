KI-gestütztes HDR-Plugin für DaVinci Resolve vorgestellt

MMI Munich Media Intelligence präsentiert das Lumagic HDR-Crossconversion-Plugin für DaVinci Resolve von Blackmagic Design.

Mit der Markteinführung des Lumagic HDR Crossconversion Plugins für DaVinci Resolve gibt es ab sofort ein neues mächtiges Werkzeug für HDR-Workflows.

KI-gesteuerte Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen LUT-basierten Ansätzen nutzt Lumagics Plugin künstliche Intelligenz, um sich dynamisch an jeden einzelnen Shot anzupassen.

Dieser Ansatz erlaubt bei der Upkonvertierung von SDR, strahlende HDR-Highlights zu schaffen ohne das gesamte Bild aufzuhellen. Die Schattenbereiche wiederum erscheinen teils noch satter. Bei der algorithmisch basierten Downkonvertierung sorgt das dynamische Vorgehen dafür, dass Highlights und Schatten natürlich erhalten bleiben und das häufige Problem von ausgebrannten Bereichen, das bei konventionellen Konvertierungsmethoden auftritt, eliminiert wird.

Technologische Vorteile

Dynamische Bereichsoptimierung: Automatische Helligkeitsanpassung bringt Bilder unabhängig vom Ausgangsmaterial in den optimalen Bereich

Universelle Formatunterstützung: Nahtlose Handhabung aller wichtigen SDR/HDR-Standards und einer breiten Palette von Kamera-Log-Formaten

Erweiterte Farbkorrektur: Sekundäre Farbkorrekturfähigkeiten ohne manuelles Zeichnen von Fenstern

Patentierter Algorithmus: Basierend auf der »Enhanced Video Imaging«-Technologie, entwickelt an der Hochschule RheinMain

Professionelle Integration

Das Plugin bietet vollständige Integration in DaVinci Resolve (Windows) und ermöglicht Nutzern ein nahtloses Erlebnis, das sich nativ in die Software einfügt. Lumagic bewältigt die Komplexität hinter einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Zeitlich begrenzter Einführungspreis

Zur Markteinführung bietet MMI Munich Media Intelligence das Lumagic Plugin für die Windows-Version von Resolve zum besonderen Einführungspreis von 49,99 $ für eine einjährige Lizenz an, verfügbar ausschließlich bis Ende Oktober 2025.

Das Lumagic HDR Crossconversion Plugin ist sofort unter shop.lumagic.tv verfügbar.