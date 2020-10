Minikamera und Remote-Head von Marshall

Eine Minikamera, einen passenden Mini-Remote-Head und ein superkompaktes Bedienpult bietet Marshall zum Kombipreis an.

Sieht auf den ersten Blick aus wie eine klassische PTZ-Kamera, eröffnet aber durch die geringe Größe ganz neue Einsatzmöglichkeiten: Marshall bietet einen Remote-Head an, den man mit diversen Minikameras von Marshall kombinieren kann. Die HD-Kamera CV506, den Remote-Head und ein Mini-Bedienpult mit Joystick bietet Marshall derzeit zum Sonderpreis von 1.800 US-Dollar an. Alle Teile sind aber natürlich auch einzeln zu haben.

Der CV-PT-Head ist für die Verwendung mit Marshall-Miniatur-HD-Kameras optimiert und bietet laut Hersteller gleichmäßige, sanfte Schwenk- und Neigebewegungen. Diverse Marshall-Minikameras (CV503, CV506, CV344, CV346, CV355, CV380) können direkt mit dem Remote-Head verbunden werden, er leitet Strom und Steuerbefehle über ein Patch-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist, an die Kamera weiter.

Der CV-PT-Head ist wetterfest gemäß IP65, er ist also staubdicht, hält Regenschauer und auch einen anspritzenden Wasserstrahl aus. In Kombination mit der wetterfesten Marshall-Kamera CV503-WP kann man eine kompakte fernbedienbare Kamera-/Kopf-Einheit auch ohne zusätzliches Gehäuse in nassen und schmutzigen Umgebungen verwenden.

Der Mini-Remote-Head von Marshall ist laut Herstellerangaben der kleinste seiner Art in dieser robusten, wetterfesten Ausführung. Er kann problemlos hängend oder stehend montiert werden.

Den Kopf und die Kamera kann man mit einem passenden Bedienpult CV-MICRO-JYSTK steuern. Er hat ein LC-Display, die Kamera selbst und der Remote-Head können per Daumen-Joystick bedient werden.

Eckdaten des CV-PT-Head

350° horizontaler Schwenkbereich

360° vertikaler Schwenkbereich

Robustes wetterfestes Gehäuse gemäß IP65

Standard-1/4″-20-Montage-Zugang von unten

Patch-Kabel vom Remote-Head zur Kamera mitgeliefert

stehende oder hängende Montage auf üblichen Kamerastativen

Nutzlast: 400 g, Kamera kann 20 – 60 mm breit sein

12~35 V bei 0,5 A für den Kopf, 12 V bei 1 A für die Kameraversorgung

Bundle-Angebot

Als Kombi bietet Marshall die Minikamera CV506-H12 zusammen mit dem Remote-Head CV-PT-Head und dem Minibedienpult CV-MICRO-JYSTK bis Ende Oktober 2020 zum Sonderpreis von 1.800 US-Dollar an.

Die CV506-H21 ist eine HDMI-Minikamera mit 1.920 x 1.080i und bis zu 60 fps oder mit 1.920 x 1.080p bis zu 120 fps. Die CV506-H12 ist derzeit die einzige HDMI-Kameraquelle auf dem Markt mit bis zu 120fps in 1080p für V-Mix.

Der CV-PT-Head gibt Steuerbefehle an die Kamera weiter, dabei können Belichtung, Weißabgleich, Digitalzoom, Schwarzwert und mehr gesteuert werden.

Die Bewegung des CV-PT-Head und die Steuerung der Kamera sind per CV-MICRO-JYSTK möglich.