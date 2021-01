Neue Firmware: Aja Ki Pro Go

Aja hat die Firmware Ki Pro Go v3.0 für den Mehrkanal-H.264-Rekorder und -Player veröffentlicht.

Ki Pro Go sieht äußerlich ziemlich ähnlich aus wie der Recorder Ki Pro Ultra Plus von Aja, bietet aber vier USB-Schnittstellen, an die sich handelsübliche USB-Laufwerke für die Aufzeichnung anschließen lassen. Der tragbare Mehrkanal-Recorder ist auf das H.264-Format festgelegt. Dabei kann er in HD oder SD mit bis zu 1080p 50/60 in H.264 speichern.

Die neue Firmware bietet künftig erweiterte Aufzeichnungsoptionen mit neuer netzwerkbasierter Aufzeichnung und Unterstützung für SMB-Protokolle über GigE-Netzwerkkonnektivität.

Mit Ki Pro GO v3.0 kann jeder Kanal über den integrierten GigE-Anschluss des Ki Pro GO direkt auf ein NAS-Gerät (Network Attached Storage) aufgezeichnet werden. Damit steht ein zentraler Speicherort für primäre oder Backup-Aufnahmekanäle zur Verfügung, der unabhängig vom lokalen USB-Speicher ist.