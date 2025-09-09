Aja zeigt neue Konverter, Bridge Live und ein Software-Update

Aja Video Systems hat im Vorfeld der IBC drei neue Videokonvertierungs- und IP-Lösungen sowie ein Software-Update vorgestellt.

Der IP25-R Mini-Converter zum Preis von 3.995 US-Dollar wurde entwickelt, um SMPTE ST 2110-Netzwerke mit 4K-SDI- und HDMI-Infrastrukturen zu verbinden. Das Gerät entkapselt SMPTE ST 2110-Video-, Audio- und Zusatzdaten mit framegenauer Synchronisation für die Ausgabe an Basebandgeräte. Er verfügt über zwei 10/25-GbE-Netzwerkanschlüsse, zwei HDMI 2.0-Ausgänge und vier 12G-SDI-BNC-Ausgänge. Der Konverter unterstützt Videos mit geringer Latenz bis zu 4K DCI (4096x2160p60) mit HDR-Metadatenverarbeitung und erfüllt damit die Anforderungen für die SMPTE ST 2110-Signalumwandlung in HDMI 2.0 für Überwachungs- und Routing-Anwendungen.

Der UDC-4K Mini-Converter ist für 1.595 US-Dollar erhältlich und erlaubt eine flexible Signalverarbeitung. Das Gerät ermöglicht die Konvertierung von 12G-SDI/HDMI 2.0, unterstützt 4K/UltraHD/2K/HD-Skalierung einschließlich Bildratenkonvertierung und bietet Funktionen zur Frame-Synchronisierung. Zu den besonderen Merkmalen gehören ein integriertes Farb-LCD-Display mit Tastenbedienfeld, aktive Kühlung mit Luftstrom von vorne nach hinten, SDI-VPID- und HDMI-Infoframe-HDR-Signalmanagement sowie ein integrierter EDID-Emulator, der die Konfigurationszeit und den Kabelbedarf reduziert.

Bridge Live 12G-4 kostet 17.999 US-Dollar und ist auf UltraHD-IP-Video-Workflows mit mehreren Kameras ausgerichtet. Das 1HE-Gerät verfügt über vier bidirektionale 12G-SDI-Ports mit Codierungs-, Decodierungs- und Transcodierungsfunktionen. Es unterstützt die Konvertierung zwischen SDI- und IP-Videocodecs und -Protokollen, darunter H.264, H.265, NDI, SRT, RTMP und HLS. Zu den Anwendungsbereichen gehören synchrone Mehrkanal-Videotransporte, Contribution, Backhaul, Streaming, Remote-Produktion und Distribution Encoding.

Das Update auf Desktop Software v17.6 verbessert die Kona IP25 PCIe I/O-Karte kostenlos. Zu den neuen Funktionen gehören Video+Key-Playout/TX gemäß SMPTE ST 2110-20:2022 zum Kombinieren von Programmvideos mit Grafiken, Unterstützung für bis zu 4:4:4 12-Bit-4K und wählbare mehrere ST 2110-30-Audiostreams pro Video für bis zu 16-Kanal-Routing. Das Update fügt IGMPv3 mit Source Specific Multicasting für Layer-3-Netzwerkunterstützung und Forward Error Correction (FEC) für höhere Zuverlässigkeit bei der IP-Übertragung über große Entfernungen hinzu.