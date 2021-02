Blackmagic: neue 6K-Kamera, Atem Mini Extreme, Web Presenter HD

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ist ein neues und leistungsstärkeres Modell, das Funktionen für High-End-Digitalfilm mitbringt. Das neue Modell verfügt über einen anpassbaren, helleren 1.500-Nit-HDR-Touchbildschirm, interne ND-Filter, einen größeren Akku und es unterstützt einen optionalen elektronischen Sucher. Weiter bietet das Modell die aktuellste Color Science der Generation 5, einen Super-35-HDR-Bildsensor mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang, eine Dual-Native-ISO-Grundempfindlichkeit von 25.600 sowie einen gebräuchlichen EF-Objektivanschluss.

Die neue Kamera soll ab sofort für 2.495 USD erhältlich sein.

Mit dem Atem Mini Extreme präsentiert der Hersteller einen neuen Mischer, der wesentlich umfangreicher als die vorherigen Atem Mini Live-Produktionsmischer und somit der fortschrittlichste 1 M/E-Mischer des Herstellers ist. Ausgerüstet ist er mit 8 Eingängen, 4 Atem Advanced Chroma Keyern, insgesamt 6 eigenständigen DVE, 2 Mediaplayern, 2 Downstream-Keyern, einem 16-fachen Multiviewer, 2 USB-Anschlüssen und mehreren HDMI-Aux-Ausgängen. Darüber hinaus gibt es ein neues Atem Mini Extreme ISO Modell, das über dieselben leistungsstarken Features verfügt. Der neue Mischer kann alle 8 Inputs plus das Programm, also insgesamt 9 Streams, aufzeichnen. Die beiden neuen Modelle beinhalten eine broadcasttaugliche Streamingengine für Live-Streaming an YouTube, Facebook, Twitter und mehr.

Der Atem Mini Extreme ist für 995 USD erhältlich, der Atem Mini Extreme ISO für 1.295 USD.

Web Presenter HD ist eine eigenständige Streaming-Lösung mit integriertem H.264-Prozessor in Broadcastqualität zum direkten Streamen an Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und andere. Im kompakten Design des neuen Web Presenter HD steckt ein 12G-SDI-Eingang mit Downkonverter. So erhalten Benutzer die Möglichkeit, HD- oder Ultra-HD-Equipment anzuschließen und Video in voller 1080p-Qualität zu streamen. An der integrierten Bedienfront befinden sich neben einem LCD und Menüs auch USB-Webcam-Features. Die Monitoring-Ausgabe zeigt Audiometer, Streaming-Status und alle technischen Angaben zu SDI und eingebettetem Audio.

Web Presenter HD ist ab sofort für 495 USD erhältlich.

