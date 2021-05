Ateme: Just-in-Time-Packager mit niedriger Latenz

Weniger Zeitversatz für Live-Streams: Ateme bietet für NEA-Live, seinen OTT-Packager für Live-Streaming, nun eine produktionsgerechte niedrige Latenz im Pull-Modus.

NEA-Live von Ateme ist eine OTT-Lösung, bei der die Inhalte Just-in-Time verpackt werden: Die Video-Assets können damit in Echtzeit an Endgeräte gesendet werden, anstatt sie in jedes Streaming-Protokoll vorpaketieren zu müssen. Nun hat es Ateme zudem erreicht, NEA-Live so weiter zu entwickeln, dass nun eine produktionsgerechte niedrige Latenz im Pull-Modus sowohl für HLS als auch für DASH möglich ist. Damit ist Ateme der erste Anbieter, der einen JIT-Packager mit niedriger Latenz auf den Markt bringt.

Tanguy Person von Ateme erklärt: »Die Bereitstellung von Live-Streams mit niedriger Latenz ist für hochwertige Inhalte wie zum Beispiel Live-Sport unerlässlich. Die Zuschauer erwarten, dass sie Live-Streaming-Videos so nah wie möglich an der Echtzeit auf jedem Bildschirm sehen können. Die niedrige Latenz, die NEA-Live bietet, ermöglicht es OTT-Anbietern, den Zuschauern diese Qualität des Erlebnisses und der Dienste zu bieten, die sie von Broadcast-TV gewohnt sind. Dies wird den Anbietern helfen sicherzustellen, dass sich ihr Angebot von der Masse abhebt und es ihnen ermöglicht, innerhalb der OTT-Landschaft besser zu konkurrieren.«

Mit den jüngsten Erweiterungen von NEA-Live können Streaming-Service-Provider den Packager nutzen, um Live-Streaming-Inhalte im Low-Latency-Modus auszuliefern und gleichzeitig von der größeren Effizienz der JIT-Paketierung im Pull-Modus zu profitieren. Streaming-Anbieter können den gleichen Workflow auch für typische OTT-Dienste nutzen und so von effizienteren, weniger komplexen Abläufen profitieren.

Mit den jüngsten Updates hat Ateme eine komplexe technische Herausforderung durch den Einsatz seiner eigenen, patentierten Technologie gemeistert. Da die Inhalte nur in den erforderlichen Formaten verpackt werden, werden sowohl die Verarbeitungs- als auch die Speicheranforderungen reduziert. Das bedeutet weniger Server und einen geringeren Energieverbrauch, was zu niedrigeren Betriebskosten und einer besseren Umweltbilanz führt.

Die jüngsten Erweiterungen von NEA-Live können enorme Auswirkungen für Streaming-Service-Anbieter haben, weil die genannten Vorteile nun auch beim normalen, zeitversetzten Fernsehen, Start-Over-Funktionen und VOD, auf jedem Gerät verwendet werden können. Die Zuschauer können somit eine Reihe von hochwertigen Erlebnissen genießen, während gleichzeitig die Anbieter von Streaming-Diensten von den effizienteren, weniger komplexen Abläufen profitieren.