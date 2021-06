Crystal: Kundenspezifische Software auf Marble-V1-Board

Crystal Vision kombiniert auf Kundenwunsch Switch und Legaliser mit nur einem Marble-V1-Board.

Der britische Hersteller Crystal Vision (D-Vertrieb: SHM) bietet auf der Hardware-Plattform Marble-V1 verschiedene Softwares an, um die Fähigkeiten dieses Medienprozessors in verschiedenen Bereichen nutzen zu können: als Legaliser, Switcher, Synchroniser, Keyer, für Farbkorrektur, Grafikeinblendungen und weiteres.

Kürzlich realisierte Crystal eine kundenspezifische Anfrage und kombinierte verschiedene Software-Features auf dem gleichen Board, wodurch für den Kunden weniger Anschaffungs-, Energiekosten und Platzbedarf entstanden.

Ein großer britischer TV-Sender sucht nach einer eleganten Lösung für ein komplexes SDI-Studioproblem: Als Teil eines Modernisierungsprojekts suchte der Sender nach 28 Synchronisern für seine 1080i- und SD-SDI-Signale, die auf zwei Studios verteilt waren. Dabei gab es spezifische Anforderungen: Zum einen war ein zweiter Eingang für jeden Synchroniser vonnöten, und gleichzeitig sollte der linke und rechte Audiokanal individuell erkannt werden. Zum anderen sollte sichergestellt werden, dass das Ausgangssignal regelkonform gemäß EBU R 103 ist, also per Legaliser kontrolliert und bei Bedarf korrigiert würde.

Der konventionelle Weg, dies zu erreichen, wären zwei separate Schritte: Erst ein Synchroniser/ Switcher, dann ein Legaliser an jedem Ausgang.

Eine teure Lösung, die zudem auch viel Platz im Rack benötigt hätte.

Crystal Vision konnte aber eine bessere Lösung anbieten: Durch die Kombination aus vorhandenen Apps und dem Board Marble-V1.

Crystal entwickelte für den Kunden eine neue Zweikanal-App, den M-Safeswitch-2L. Er bietet sichere Schalt-, Synchronisierungs- und Legalisierungsfunktionen auf Basis einer Kombination der bestehenden Apps M-Safeswitch-2 und M-Coco-2. Diese Lösung halbierte die Anzahl der benötigten Produkte.

Die neue M-Safeswitch-2L-App wurde im März 2021 innerhalb kürzester Zeit erstellt, innerhalb des Projektzeitplans ausgeliefert und erfüllte genau die Anforderungen des Kunden. 14 Marble-V1-Medienprozessoren konnten die 28 Videokanäle verarbeiten und jedem Kanal einen synchronisierten Ausgang zuweisen, der die EBU R 103 vollständig erfüllt, sowie den Zugriff auf ein Testsignal.

Bei dieser Installation wurden SDI-Signale verwendet, aber es wurden auch passende SFPs mitgeliefert, so dass auch ST-2022- und ST-2110-Video verwendet werden konnte, um sich mit der Arbeit in einer IP-Umgebung vertraut zu machen.

Die App M-Safeswitch-2L ist ab sofort auch für andere Anwender erhältlich und eignet sich aufgrund ihrer Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Bei der Verwendung als Fail-Safe-Schalter etwa können zehn Fehlerbedingungen ausgewählt werden, die dann automatisch einen Switch auslösen: Eingang fehlt, Eingang Videostandard falsch, aktives Video schwarz, aktives Video eingefroren, Videofehler, Netzwerkfehler, Audiogruppe 1 fehlt, Audiogruppe 2 fehlt, Audiogruppe 3 fehlt und Audiogruppe 4 fehlt.

Außerhalb dieser Notfall-Situationen kann die App auch verwendet werden, um manuell auf ein Backup umzuschalten, wenn Geräte in der Signalkette repariert oder aktualisiert werden müssen. Der M-Safeswitch-2L ermöglicht die saubere Umschaltung und kann jede Timing-Differenz zwischen den beiden Eingängen korrigieren — was dazu führt, dass das Ausgangsbild beim Umschalten nicht gestört wird.

Durch einen Framestore-Synchroniser kann das am frühesten ankommende Eingangssignal um bis zu zehn Frames verzögert werden — während Quelle B auch um zusätzliche 60 Frames verzögert werden kann, wenn Quelle A einer langen Verzögerung unterliegt. Ein weiterer Schutz ergibt sich aus der benutzerdefinierten Timing-Quellenpriorität für die Redundanz, mit der Möglichkeit, zwischen den beiden analogen Referenzen auf dem Vision-3-Frame sowie den PTP-Master- und Backup-Signalen zu wählen. Sollten die Hauptsyncs ungültig werden, wird automatisch auf die festgelegten Backup-Syncs umgeschaltet. Der RGB-Legaliser an jedem Ausgang schneidet alle illegalen RGB-Signale so ab, dass sie innerhalb der von der EBU R 103-Empfehlung vorgegebenen Grenzen liegen. Die Clip-Optionen beinhalten den Constant-Hue-Modus — eine fortschrittliche neue Methode der Legalisierung, die RGB in den Farbraum der Sättigungsintensität umwandelt und die Sättigung reduziert, ohne den Farbton zu verändern. Die Unterstützung mehrerer Signalformate durch den M-Safeswitch-2L ermöglicht ein einfaches SDI-zu-IP-Upgrade und macht ihn außerdem perfekt für gemischte SDI- und IP-Installationen sowie für vollständig IP- oder vollständig SDI-Umgebungen.

D-Vertrieb von Crystal Vision ist SHM.