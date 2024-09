Videosys Broadcast: Sportsommer

Die Kamerasteuerungs- und RF-over-Fibre-Lösungen von Videosys Broadcast hatten diesen Sommer Hochkonjunktur. Ein Überblick.

Livesport ist eines der Arbeitsgebiete, die der Technikausstatter Videosys Broadcast mit Produkten unterstützt – in unterschiedlichsten Produktbereichen.

Das Pan & Tilt Radio Camera System debütierte im April bei der BBC-Übertragung des traditionellen Ruderwettbewerbs der Achter der Unis Oxford und Cambridge. Der Regie konnten Bilder von zwei auf dem Boot montierten Kameras angeboten werden. Das kompakte, leichte und schnell zu installierende System bietet über Pan & Tilt hinaus die Reinigung der Optik mittels Druckluft und Steuerung über standardisierte IP-Datenfunkdatenverbindungen und wird auch für andere Wassersportarten angeboten.

Die Epsilon 4K Camera Control Unit besteht aus bis zu zwei Zweikanal-Glasfaser-Empfangsmodulen, RF-Empfängern und Decoder-Optionen für HD mit H264 oder 4K mit H.265, sowohl uni- als auch bidirektional. Im 4K-Modus wird mit einer »Dual Pedestal«-Lizenz die Verdoppelung der RF-Bandbreite erreicht, ohne die Latenz zu erhöhen. Die Bedienung über Touchscreen erlaubt die schnelle Abstimmung mehrerer Kameras. Das System ist primär für den Betrieb mit den DTC-Sendern konfiguriert. Der optionale Zwei-Kopf-Betrieb bietet außerdem bis zu vier Kanäle Maximum Ratio Combining (MRC) Diversity mit hoher Empfangsleistung. Videosys schlägt solche Installationen für »Einzonen«-Sportarten wie Volleyball vor, wo die Kamera mittels SMPTE-Kabel eingebunden werden muss.

Die Videosys Kamerasteuerung ist als kostengünstige Remote-Lösung auf Basis von IP mit TCP und UDP für Sportarten an mehreren Orten ausgelegt, so dass auch bei großen Entfernungen definierte Latenzen garantiert werden. Die Sendetechniker von Timeline setzten das System für die Sky Sports-Produktion der Meisterschaften der britischen Basketball-Liga 2024 ein. Dafür kamen an den Wettkampforten identische Konfigurationen mit je vier Sony-Kameras zum Einsatz. Die Anbindung an die im Studio in Ealing befindlichen Steuersysteme erfolgte über einen auf der Kamera montierten RXSM-E Empfänger mittels Legacy- oder Full-Ethernet. Timeline hatte auf die mit dem System ebenfalls mögliche Verbindung der Steuerung für alle Standorte verzichtet.

RF Over Fiber ist eine Lösung für großflächig konzipierte Wettbewerbe wie Golf, Ski oder Kanu, um Verluste und Latenzen durch Kupferkabel zu vermeiden. Videosys setzt daher auf eine Konvertierung von RF-Signalen in Glasfaserkabel, um größere Entfernungen zu bedienen. Dabei kann zwischen den Lösungen SMPTE und Tactical Fibre gewählt werden. Damit können Antennen über bis zu 1.700 Meter mit Stromversorgung über ein SMPTE-Kabel oder bis zu 20 km Entfernung bei lokaler Stromversorgung über TAC Glasfaser angebunden werden. Die SMPTE-Variante nutzt ein einziges Kabel zugleich für den Videotransfer und die Datenübertragung. Die Einstellungen können über UHF vom Kontrollraum aus gesetzt werden. Die Tactical Fibre-Variante von Videosys kann mit ST-APC, FC-APC and S2000 Verbinder verwendet werden. Kontrollierbar sind sowohl die Sendeleistung als auch eine 12V-Speisung für Produkte von Drittherstellern.

Der Forderung nach vielfältigen Bickwinkeln, Highspeedkameras usw. – auch in 4K – will Videosys mit der Mediaedge QDCAM Camera Control Rechnung tragen, die auf Glasfaser basiert. Das gemeinsam mit Mediaedge entwickelte Plug-and-Play-System passt in ein Standard-Rack und verwendet eine intuitive Software zur automatischen Konfiguration der Kamera- und CCU-Funktionen.