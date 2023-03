Nobe OmniScope für Signalkontrolle

Nobe OmniScope und Aja I/O-Technologie von Time in Pixels verbessern die Videoanalyse.

Video-Scopes sind für moderne Grading-Suiten und DITs unerlässlich. Der Gründer von Time in Pixels, Tomasz (Tom) Huczek, entwickelte dafür Nobe OmniScope, eine softwarebasierte Suite von Scopes, die Kreativprofis bei der Analyse eines breiten Spektrums von Videoquellen und Bildmaterial mit Standard-Postproduktionswerkzeugen unterstützt.

Als Aja-Entwicklungspartner arbeitet Time in Pixels eng mit Aja zusammen, um Nobe OmniScope für Desktop- und Mobilprodukte wie Kona 4 und Io XT sowie Aja U-Tap und T-Tap Pro zu entwickeln. Auch die Integration von Kona 5 und Io X3 ist geplant.

Time in Pixels hat sich auf die Entwicklung von Tools für Filmemacher, Koloristen und Post-Profis spezialisiert, die an hochkarätigen Kino-, Werbe- und Episodenprojekten arbeiten. Zunehmend gehören auch Fotografen zur Zielgruppe.

2021 brachte Time in Pixels Nobe OmniScope auf den Markt. Huczek und sein Team haben die Software, die branchenübliche Postproduktionsanwendungen wie Adobe Premiere Pro, After Effects, LightRoom und Photoshop, Apple Final Cut Pro und Assimilate Scratch unterstützt, zunächst für Coloristen entwickelt. Nach der Markteinführung stieg jedoch die Nachfrage aus anderen kreativen Bereichen, darunter DITs, Live- und virtuelle Produktionsprofis sowie Monitorkalibrierungsspezialisten. Auch Farbwissenschaftler haben die Technologie genutzt, um einige ihrer Theorien zu überprüfen oder mit Formeln zu experimentieren.

»Alle Kundenrückmeldungen, die wir erhalten, sind von unschätzbarem Wert, und wir tun unser Bestes, um sie zu berücksichtigen. Dazu gehören auch Anfragen nach Unterstützung für die beliebte Audio- und Video-I/O-Technologie von Aja Video Systems«, so Huczek. »Die Anforderung einer Entwickler Unit von Aja war ein reibungsloser Prozess, und das SDK war leicht zu verstehen, was die Integration nahtlos machte. Es war ein Vergnügen, mit Aja bei der Integration zusammenzuarbeiten.»

Ein typisches Nobe OmniScope-Setup in einer Firma oder auf einem DIT-Wagen umfasst eine Farbkorrektur-Workstation, die mit einem Computer, einem hochwertigen Monitor und einem Farbkorrektur-Panel ausgestattet ist, sowie die Software und eine Audio- und Video-I/O-Karte oder -Box. Obwohl die Software eine Reihe von I/O-Tools unterstützt, empfiehlt Time in Pixels seinen Kunden regelmäßig die I/O-Geräte von Aja. »Aja-Geräte sind einfach zu bedienen und zu installieren und sie sind langlebig«, so Huczek.

Da die Nachfrage nach HDR-Produktion und -Post in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, hat Time in Pixels mehrere Kundenanfragen zu den besten Verfahren für die Überwachung von HDR-Inhalten erhalten. »Wenn es um HDR mit Nobe OmniScope geht, empfehlen wir oft Aja Kona 4 for I/O, weil es für diese Anwendung gut geeignet und zukunftssicher ist«, so Huczek weiter. »Er eignet sich gut für HDR und virtuelle Produktionsumgebungen.«

Huczek und sein Team sind optimistisch, dass sich die Branche auch in Zukunft rasant weiterentwickeln wird, und sie sind bereit, sich auf neue technologische Entwicklungen einzustellen. »Ich denke, wir werden weiterhin neue und interessante Fortschritte in den Bereichen XR, virtuelle Produktion, HDR und mehr sehen, und wir passen unsere Roadmap entsprechend an. Aja hat auch eine Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung von Produkten, die neue Marktbedürfnisse adressieren. Daher bin ich zuversichtlich, dass es noch mehr Aja-Tools geben wird, die sowohl für Aja als auch für Time in Pixels interessante neue Möglichkeiten bieten«, so Huczek abschließend.