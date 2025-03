MoovIT und Chesa mit neuen Lösungen auf der NAB

Weniger Stress und mehr Raum für Kreativität in der Videoproduktion – das verspricht MoovIT mit Helmut4 und Helmut.Cloud.

MoovIT und Chesa US Video Solution Partner und Systemanbieter für die Medienindustrie erhöhen die Präsenz in den USA und sind erneut gemeinsam Aussteller bei der NAB in Las Vegas. Im Fokus stehen Neuheiten zum Helmut4 Projekt Management-Toolset für die Video,- Audio, und Grafikpostproduktion sowie zu Helmut.Cloud – einer Interconnected Collaboration Platform für Medien- und Contentproduktionen.

MoovIT ist in Europa als Dienstleister und Softwareentwicklungspartner für Sendeanstalten, Videoproduktionshäuser sowie für internationale Sport-Events weithin bekannt. Chesa ist erfolgreich und gut vernetzt als Systemintegrations-Spezialist und Lösungspartner für professionelle Medienworkflows in den USA.

Helmut-US: neuer Distributionskanal für Helmut4 und Helmut.Cloud

»Wir wissen, dass die USA für unsere Produkte ein großer Wachstumsmarkt sind. Deshalb sind wir dabei, einen Distributionskanal aufzubauen, um das wachsende Händlernetzwerk zu betreuen. Jeder mit einer vernetzten Postproduktionsumgebung, der insbesondere Adobe Premiere nutzt, sollte sich für Helmut4 interessieren. Unsere Multi-Tenant-Platform Helmut.Cloud ist darüber hinaus für eine Vielzahl von Unternehmen attraktiv – von Medienhäusern bis hin zu Produktionsbetrieben in den verschiedensten Branchen. Um unser Engagement in den USA auch nach außen sichtbar zu machen, werden wir Helmut4 und Helmut.Cloud unter der Domain Helmut-US vermarkten.«, sagt David Merzenich, Managing Director MoovIT Software Products. »Die NAB ist für uns das zentrale Branchenevent. Wir freuen uns, mit potenziellen Partnern und Kunden ins direkte Gespräch zu kommen.«

Video Project Management mit Pro Tools Integration

Helmut4 ist die Standardsoftware zur Verwaltung, Automatisierung, Integration und Orchestrierung von Adobe Premiere Pro und After Effects in verbundenen Postproduktionsumgebungen. Das Toolset besteht aus mehreren web-basierten Applikation sowie diversen Adobe Panel Extensions. Sie garantieren im Zusammenspiel eine effiziente und automatisierte Verwaltung, Bearbeitung und Kontrolle aller Prozesse in der Postproduktion – insbesondere beim projektbasiertem Arbeiten. Perfekt abgestimmte Abläufe, einfachere Kommunikation, Übersichtlichkeit und vor allem mehr kreative Freiräume durch abgesicherte und automatisierte Routinen, sind die Gründe dafür, dass sich inzwischen nahezu alle großen Sendeanstalten in Deutschland und viele in Europa für Helmut4 und Adobe-Premiere entschieden haben. Kostenersparnis, weniger Fehler, sowie volle Kontrolle über alle Prozesse sind das Ergebnis. Das gilt für remote und on-premise Umgebungen gleichermaßen.

»Als nächsten Schritt stellen wir jetzt mit der umfassenden Pro Tools-Implementierung die Verbindung von Helmut4 in die Avid-Audiopostproduktion bei der NAB vor. Damit ist ein Wunsch der Branche erfüllt worden, die Vorteile von Helmut4 mit Pro Tools genauso nutzen zu können wie mit Premiere und After Effects«, sagt Rafael Gala, Produkt Manager Helmut4. Pro Tools Sessions können jetzt vollumfänglich erstellt, gesucht, sortiert, dupliziert, indexiert sowie im- und exportiert werden. Der Dateitransfer zwischen jeglicher Applikation und Pro Tools erfolgt automatisiert und API basiert – sogar ohne dass die Pro Tools Applikation dafür geöffnet werden muss. Komplette Sequenzen inklusive Video- und Audiofiles können aus Premiere heraus direkt in Pro Tools Sessions importiert und über Helmut4 weiterbearbeitet werden.

Jede Bearbeitung wird automatisch registriert, gespeichert und entsprechend dem weiteren hinterlegten Prozess zugeordnet. Darüber hinaus ist es möglich Sessions, Files und Ordnerstrukturen automatisiert aufzuräumen und zu entfernen. Von der Planung bis zum Housekeeping ist Pro Tools damit nahtlos in den Postproduktionsprozess integrierbar und jegliche manuelle Schritte – bis auf die kreativen – entfallen.

Philadelphia Eagles nutzen Helmut4 & integrieren Helmut.Cloud

Im US-Markt sind die Philadelphia Eagels ein Key-Kunde. Hier kommt Helmut4 als Project Management-Tool zum Einsatz. Auf Basis der Plattform Helmut.Cloud mit High5 als Integrations,- und Orchestrierungssoftware hat der Systemintegrator Chesa alle notwendigen Konfigurationen und Integrationen individuell erstellen können.

Helmut.Cloud wurde letztes Jahr auf der NAB erstmalig vorgestellt und ist eine mandantenfähige Plattform, die aus einem Netz zentraler Medienanwendungen und Services besteht. Sie wurde mit dem Ziel entwickelt, die Medienwelt kollaborativ zu vernetzen – sei es vor Ort, im Hybrid- oder Cloud-Betrieb.

Zentraler Bestandteil ist die Applikation High5; sie macht Helmut.Cloud zu einer IpaaS (Integration Plattform as a Service). High5 besteht aus einer Weiterentwicklung der Helmut4 Streamdesigner Studio Applikation sowie einer leistungsfähigen Execution Engine, die über das Helmut.Cloud Agentenmodel alle Workflows und Integrationen ausführt. Severin Siebertz, Head of Software Architecture erklärt: »High5 ist als erste Applikation auf der Helmut.Cloud Plattform ein Meilenstein für alle, die ihre Media-Workflows frei gestalten, orchestrieren und vernetzen möchten – unabhängig von der genutzten Software oder den Hardware- Komponenten in der Produktion.

Helmut.Cloud News

Auf der diesjährigen NAB werden weitere neue Features für die Erstellung, Steuerung, Verwaltung und Kontrolle der Workflows vorgestellt. Hervorzuheben ist ein KI gestützter Codeassistent, mit dem der Benutzer in natürlicher Sprache Vorgaben für eigene Nodes im Stream Designer machen kann, welche dann automatisch erstellt werden.

Außerdem ist es jetzt möglich, Helmut.Cloud als Workflowengine in Helmut4 einzubinden, indem der Stream Designer von Helmut4 Helmut.Cloud anspricht. Helmut4-Kunden können damit jetzt auch eigene Nodes schreiben und werden in ihrer Arbeit unabhängiger.

»Für den Systemintegrator sind Helmut4 und Helmut.Cloud essenziell, um mit zuverlässigen Lösungen Freiräume für die Kreativen zu schaffen«, erklärt Lance Hukill, Chesa’s Chief Commercial Officer. »Helmut4 automatisiert und orchestriert die Adobe basierte Postproduktion, während Helmut.Cloud die nahtlose Integration mit Drittanbieter- und Cloud-basierten Anwendungen gewährleistet. Zusammen ermöglichen sie es uns, die komplexen Anforderungen der Kreativbranche bestmöglich zu erfüllen.«