AgileTV mit neuen End-to-End-Lösungen auf der IBC

»TV as a Service«, CDN-Lösungen und kundenspezifische Android-Geräte präsentiert das spanische Unternehmen mit Blick auf die Entertainment-Branche, aber auch auf Telcos und ISPs.

Die TVaaS-Plattform bietet als End-to-End Lösung ein Komplettpaket vom Ingest bis zum Vertrieb mittels Apps für Betreiber jeder Größe. Zur Plattform gehören Abrufdienste, FAST und OTT, Automatisierung und Analysefunktionen unterstützen Konzepte für Premium-TV.

Um den Herausforderungen von Piraterie, Spitzen im Datenverkehr und steigenden Kosten für Inhalte zu begegnen, unterstützt AgileTV Anbieter mit den Sicherheitsfunktionen seiner CDN-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Schlüsselanwendungen sind proaktiver Inhaltsschutz, Multi-CDN-Orchestration für optimierte Verfügbarkeit und erweiterte Analysefunktionen zur Absicherung hoher Qualität der Content-Verbreitung.

Für das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen und andere Branchen bietet AgileTV gebrandete Set-Top-Boxen auf Android-Basis, die Kontrolle, Leistung und maßgeschneiderte Benutzererfahrungen kombinieren. Die Geräte wurden für die nahtlose Integration in die Software und Dienste von AgileTV entwickelt und bieten für große Anwendungsbereiche ein umfassender Lifecycle Management. Das Technologieportfolio ergänzt AgileTV durch ein komplettes Management der Dienste an, das den Betreibern hilft.

»Wir sind der Meinung, dass sich das Fernsehen an die Betreiber anpassen sollte und nicht umgekehrt«, so CEO Koldo Unanue. »Wir geben unseren Partnern die Werkzeuge an die Hand, um schneller voranzukommen und mit Zuversicht zu wachsen.«