Vidi NMS Version 2.3 mit neuen Funktionen

Die Monitoring- und Geräte-Steuerungs-Software NMS ist nun in der neuen Version 2.3 verfügbar.

Das Vidi NMS ist eine herstellerneutrale Monitoring- und Geräte-Steuerungs-Software, die sowohl SDN-Funktionalität als auch Broadcast-Controller-Funktionalität beinhaltet.

Die Vidi NMS-Software umfasst als multifunktionale Lösung also die Fähigkeiten des Netzwerk-Managements, der Überwachung und Orchestrierung, Ressourcenverwaltung, Flow-Management und Provisionierung sowie des Scheduling und Alarm-Management in Server/Client-Architektur. Für den Anwender bündeln sich all diese Elemente gemeinsam mit dem aktuellen Netzwerkstatus in einer nutzerfreundlichen, grafisch intuitiven Übersicht.

Jetzt ist die Software in der neuen Version 2.3 verfügbar, die etliche Neuheiten mit sich bringt.

Verbesserte Sichtbarkeit mit Syslog Server

Von Geräten generierte Nachrichten werden jetzt automatisch verarbeitet, auf der Zeitachse angezeigt und mit Netzwerkelementen korreliert – so erhält man in Echtzeit Einblick in das Verhalten eines Netzwerks.

Vereinfachte benutzerdefinierte Treiber

Die erweiterte Treiber-Skripting-API bietet jetzt direkten Zugriff auf generische und proprietäre Treiber. Nun ist es möglich, komplexe Geräteinteraktionen mit nur wenigen Codezeilen zu erstellen und so die Entwicklungszeit erheblich zu verkürzen.

Umfassender Bereichsscan

Es ist möglich, ganze IP-Bereiche zu scannen, um Geräte zu erkennen, Konfigurationsänderungen zu identifizieren und Verbindungen über LLDP, CDP usw. zu ermitteln.

Multi-Protokoll-Geräteverwaltung

Nahtlose Interaktion mit Geräten über mehrere Protokolle gleichzeitig ist möglich (z. B. NETCONF für die Konfiguration und SNMP für die Überwachung), was eine größere Flexibilität für die Optimierung der Überwachung und Steuerung bietet.

Erweiterte generische Treiberunterstützung

Die neue Unterstützung für gNMI- und Ember+-Protokolle erweitert die Unterstützung auf eine noch größere Anzahl von Geräten und Herstellern.