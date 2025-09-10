VIDI integriert Appear mit NMS

VIDI präsentiert auf der IBC die Integration von Appear X10 / X20 mit dem VIDI NMS.

VIDI präsentiert bei der IBC die Integration der Chassis X10 und X20 von Appear in sein Netzwerkmanagementsystem (VIDI NMS). Die Demonstration umfasst eine Multi-Vendor-Konfiguration, die durchgängig über VIDI NMS überwacht und gesteuert wird.

Besucher können am VIDI-Stand 2.C35 und am Appear-Stand 1.C61 sehen, wie das NMS-System Appear-Geräte mithilfe integrierter Treiber verwaltet. Die Konfiguration veranschaulicht, wie VIDI NMS die Konfiguration und Überwachung von Videostreams über gemischte und verteilte Infrastrukturen hinweg über eine einzige Schnittstelle unterstützt.

Die Aufnahme der Hardware von Appear in die Liste der unterstützten Anbieter spiegelt den kontinuierlichen Fokus von VIDI auf Interoperabilität und herstellerneutrales Netzwerkmanagement wider.