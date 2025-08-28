VIDI integriert Evertz Scorpion ins NMS-Ökosystem.

Auf der diesjährigen IBC in Amsterdam wird VIDI die Live-Integration der Evertz Scorpion Flexible Media Edge-Plattform ins NMS-Ökosystem demonstrieren.

Auf der IBC in Amsterdam zeigt VIDI, wie die Evertz Scorpion-Plattform für Medienübertragung in verschiedene Systeme integriert und über das VIDI-Managementsystem gesteuert wird.

Besucher sind eingeladen, sich am Stand 2.C35 in einer praktischen Demonstration davon zu überzeugen, wie VIDI NMS den Betrieb komplexer Mediennetzwerke vereinfacht. Die leistungsstarke Integration ermöglicht es Broadcastern, Evertz Scorpion-Geräte mit den vom VIDI NMS bereitgestellten Plug-and-Play-Treibern zu verwalten – und so die End-to-End-Bereitstellung von Videostreams über hybride und verteilte Infrastrukturen hinweg zu ermöglichen, alles über eine einzige intuitive Schnittstelle.

Durch die Aufnahme von Evertz in das wachsende Portfolio der unterstützten Anbieter stärkt VIDI sein Engagement für Flexibilität, Offenheit und Herstellerunabhängigkeit im Mediennetzwerkbetrieb weiter.

»Wir sind stolz darauf, die Skalierbarkeit und Flexibilität der Scorpion Flexible Media Edge-Plattform von Evertz in das bewährte Netzwerkbetriebs- und Überwachungsökosystem von VIDI zu integrieren«, sagte Andrew Osmond von Evertz. »Diese Zusammenarbeit bietet eine einzigartige Kombination aus fortschrittlichen Medienverarbeitungsfunktionen und einer einheitlichen und benutzerfreundlichen Verwaltung.«