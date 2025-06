Atomos stellt das StudioSonic Shotgun-Mikrofon vor

StudioSonic Shotgun ist ein drahtloses/verkabeltes Shotgun-Mikrofon mit verriegelbarem USB-C und vollständigen Broadcast-Funktionen.

Das Dual-Mode-Design bietet die Flexibilität, drahtlos über 2,4 GHz oder über eine direkte digitale USB-C-Audioverbindung mit dem verriegelbaren USB-C-Stecker von Atomos zu arbeiten, um eine sichere, professionelle Verbindung zu Kameras, Monitoren und Computern zu gewährleisten.

Das StudioSonic Shotgun Mic kann also drahtlos, aber auch kabelgebunden arbeiten und eignet sich für eine Vielzahl von Szenarien, darunter Interviews vor Ort, Run-and-Gun-Shootings, Außenreportagen und mehr. Sein hochwertiges 48kHz/24-Bit-Supernieren-Design isoliert Stimmen mit Präzision, selbst in lauten Umgebungen.

Ungewöhnlich für ein Shotgun-Mikrofon verfügt es über einen internen, wiederaufladbaren USB-C-Akku, der das Gerät im drahtlosen Modus etwa 7-8 Stunden und im kabelgebundenen Modus bis zu 50 Stunden mit Strom versorgen kann. Das Mikrofon verfügt über analoge und digitale Ausgänge, und der USB-C-Ausgang ist perfekt für Content Creators, die das Mikrofon direkt an einen Computer anschließen möchten, um Podcasts oder Live-Streaming zu erstellen.

»Mit dem StudioSonic liefern wir ein Mikrofon, das den Anforderungen heutiger Content Creators an Mobilität und Präzision entspricht«, so Peter Barber, CEO von Atomos. »Es vereint eine robuste Konstruktion, flexible Anschlussmöglichkeiten und Audioqualität in Studioqualität in einem eleganten Shotgun-Formfaktor mit Richtwirkung.«

Das Mikrofon verfügt über einen Low-Cut-Filter (75 Hz und 150 Hz), um unerwünschte Geräusche zu minimieren, sowie über eine Hochfrequenzanhebung zur Verbesserung der Klarheit und eine manuelle Verstärkungsregelung für präzise Einstellungen. Das integrierte OLED-Display ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung. Das Mikrofon wird mit einem 2,4GHz-Empfänger geliefert. Die Latenzzeit beträgt weniger als 20 ms und die Reichweite beträgt bis zu 100 m bei Sichtverbindung und bis zu 20 m in belebten Umgebungen.

Das Mikrofon verfügt über ein abgeschirmtes Ganzmetallgehäuse und ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Die USB-C-Verbindung ist mit demselben Verriegelungsmechanismus verstärkt, der auch bei anderen Atomos-Produkten wie Shinobi II und Ninja Phone zum Einsatz kommt, um einen konsistenten und sicheren Workflow für Audio und Video zu gewährleisten.

»Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, das Atomos-Ökosystem auf den Audiobereich auszuweiten und denselben Standard an Zuverlässigkeit und Innovation zu bieten, für den wir im Videobereich bekannt sind«, so Barber weiter. »In Kürze werden wir noch mehr Produkte aus dem Ökosystem anbieten«, fügt er hinzu.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Dualer Drahtlos-/Kabelmodus: sofortiger Wechsel zwischen drahtlos (2,4 GHz) und kabelgebunden (USB-C oder 3,5 mm analog) mit einem einzigen Tastendruck

Audio in Broadcast-Qualität: Kondensatorkapsel mit Supernierencharakteristik und 48kHz/24-Bit-Auflösung für fokussierte, isolierte Gesangsaufnahmen

Fortschrittliche Filterung: integrierte 75Hz- und 150Hz-Tiefpassfilter, Anhebung der hohen Frequenzen und manuelle Verstärkungsregelung

OLED-Statusanzeige: visuelles Echtzeit-Feedback für Verstärkungspegel, Filtermodi, Batteriestatus und mehr

Außergewöhnliche Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden im drahtlosen Modus und bis zu 50 Stunden im kabelgebundenen Modus

Ultra-niedrige Latenzzeit: <20 ms bei einer drahtlosen Reichweite von bis zu 100 Metern (Sichtverbindung)

Verfügbarkeit

Das Atomos StudioSonic Shotgun Mic kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ab Mitte Juli 2025. Der UVP beträgt 249 Euro zzgl. MwSt..