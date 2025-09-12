IBC, IBC2025, Messe, Objektiv: 12.09.2025

Canon stellt das RF 85MM F1.4L VCM vor

Das RF 85MM F1.4L VCM ist das neue professionelle Porträtobjektiv, das die Reihe der hybriden RF-Festbrennweiten erweitert und mit mehr Reichweite und Vielseitigkeit kreative Foto- und Filmprojekte unterstützt.

Die große Lichtstärke ermöglicht zusammen mit der Brennweite…

Die hohe Lichtstärke von 1:1,4 ermöglicht eine sehr gute Trennung von Motiv und Hintergrund. UD- und asphärische Linsenelemente sowie Super Spectra- und ASC-Vergütungen sorgen für herausragende Schärfe.

 Die VCM-Autofokus-Technologie (Voice Coil Motor) arbeitet schnell, leise, präzise und mit minimalem Focus Breathing. In Kombination mit dem manuellen Blendenring für weiche Blendenverläufe, einem individuell konfigurierbaren Steuerring sowie einer programmierbaren Funktionstaste am Objektiv erhalten Filmemacher ein flexibles Werkzeug.
Das Objektiv ist auf die übrigen RF F1.4 Hybrid-Festbrennweiten abgestimmt und lässt sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren.

 

… eine gute Trennung des Motivs vom Hintergrund

Produkteigenschaften:

 Klassische 85mm-Porträtbrennweite für Vollformatkameras des EOS R Systems und Cinema EOS (RF-Mount)

 Lichtstärke von 1:1,4 für kreative Kontrolle über die Tiefenschärfe und starke Low-Light-Performance

 Hohe Abbildungsleistung dank fortschrittlicher optischer Konstruktion mit UD- und asphärischen Linsenelementen

 Voice Coil Motor (VCM) für leisen, extrem reaktionsschnellen Autofokus mit Focus-Breathing-Korrektur

 11-Lamellen-Irisblende für cineastisches Bokeh und sanfte Spitzlichter

 Intuitive manuelle Steuerung durch Smooth-Action-Iris-Ring, Steuerring und Funktionstaste am Objektiv

 Robuste L-Serie-Konstruktion mit Staub- und Spritzwasserschutz

 Kompakt und leicht: nur ca. 636 g bei 76,5 mm (Ø) x 99,3 mm (Länge)

 

 

