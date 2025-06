Lawo: Agile IP-Workflows auf der InfoComm

Auf der InfoComm 2025 in Orlando, Florida, stellt Lawo seine neuesten Entwicklungen für flexible IP-basierte Infrastrukturen in den Bereichen Audio, Video und Steuerung vor.

Die einheitliche, offene Plattform des Unternehmens richtet sich an professionelle Anwenderinnen und Anwender in Veranstaltungsstätten, Stadien, Arenen, Corporate- und Broadcast-Umgebungen, Gotteshäusern und Bildungseinrichtungen und bietet Workflow-Effizienz, Flexibilität im Betrieb und umfassende Sicherheit, so Lawo.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Management-Plattform Home, die IP-basierte Geräte, Anwendungen und Anwender in einer schlanken wie sicheren Produktionsinfrastruktur einbindet. Lawo Home Apps erweitern die Möglichkeiten durch modulare Verarbeitungsfunktionen, die auf Standard-COTS-Servern laufen und leistungsstarke Workflows sowohl vor Ort als auch aus der Ferne ermöglichen.

Ihr InfoComm-Debüt geben die neuesten Home Apps mit Lawo Workspaces – ein browserbasiertes Benutzeroberflächenkonzept, das den intuitiven Zugriff auf Home-Funktionen von jedem Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone oder AR-Headset aus ermöglicht. Diese Workspaces kombinieren Audio-, Video- und Steuerungstools zu einer anpassbaren Umgebung und bieten Bedienern eine übersichtliche, latenzarme Schnittstelle für eine Vielzahl von Produktionsaufgaben.

Die ersten drei Workspace-fähigen Anwendungen – Home Commentary, Home Video Monitor und Home mc² crystal Controller – decken Kommentar-, Überwachungs- und Mischszenarien ab. Home Commentary unterstützt als Kommentatorenanwendung sowohl vor Ort als auch remote mit zwei Videostreams, integriertem Talkback und lokaler Audiomischung.

Home Video Monitor ermöglicht mobiles Video- und Audio-Monitoring mit niedriger Latenz für bis zu neun gleichzeitige Streams. Home mc² crystal Controller ergänzt ein kompaktes Lawo crystal Mischpult im Controller-Modus um erweiterte Metering- und Touchscreen-Bedienelemente auf einem tragbaren Gerät – eine ideale Lösung für flexible Einsatzszenarien in Theatern, Gotteshäusern und bei Live-Produktionen.

Auch Lawos neue Home Power Core App wird auf der InfoComm zu sehen sein. Sie bietet leistungsstarkes virtuelles DSP-Mischen für diamond-, crystal- und crystal Clear-Systeme und unterstützt Ravenna/AES67, Dante, ST2110, SRT und NDI. Wie alle Home Apps kann sie mit Flex Subscription Credits genutzt oder mit einer unbefristeten Lizenz betrieben werden.

Ein weiteres Highlight ist die Home mc² DSP-App, eine IP-native Audio-Engine, die Lawos bekannte Processing-Leistung über COTS-Server bereitstellt. Ob in Verbindung mit einem mc² Mischpult oder unabhängig davon, sie ermöglicht skalierbare, agile Workflows und profitiert von einer flexiblen Lizenzierung, die es Anwendern ermöglicht, Ressourcen für die gesamte Palette der Home Apps zu nutzen.

Das mc²36 Audioproduktionspult von Lawo wurde gerade auf 384 DSP-Kanäle aufgerüstet. Es unterstützt 44,1kHz, 48kHz und 96kHz, native IP-Konnektivität einschließlich ST2022-7 Redundanz und verfügt über integrierte MADI- und AES3-Konnektivität. Seine benutzerfreundliche Oberfläche umfasst farbige TFT-Faderstrips und einen hochauflösenden Touchscreen – eine ideale Lösung für Live-Events, Broadcast, Unternehmensanwendungen und Bildungseinrichtungen.